При отборе судей общественность со своим мнением стоит в стороне, – Маселко

Попытки реформировать судопроизводство в Украине на этой неделе потерпели окончательное поражение. Общественный совет добродетели заявил о своем выходе из процесса отбора судей, ведь на их выводы при назначении служителей Фемиды на должности никто не обращает внимания.

В эфире программы "Что это было?" член Общественного совета добродетели и адвокат Роман Маселко отметил, что даже после Революции Достоинства новая власть не хотела отказываться от старых правил игры в судах.

"После Революции Достоинства все поняли, что власть просто так сдаваться не будет. Она захочет те же правила, только своих людей поставить. Единственный предохранитель – это было участие общественности. По крайней мере, мы так считали. И, действительно, пока так оно и есть", – сказал Маселко.

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По его словам, Общественный совет добродетели должен был функционировать подобно НАБУ, где мнение общественности учитывается и на основе которого принимаются решения.

"До того, как началась судебная реформа, когда создавался Общественный совет добродетели, мы уже имели опыт, например, НАБУ. Там общественность действительно участвует в конкурсных комиссиях, она принимает определенные решения и ее участие непосредственное. Но с судами такого сделать не удалось, чтобы общественность принимала какие-то решения. При отборе судей и оценке судей общественность на самом деле только сбоку. Она может лишь максимум сказать, что, мол, мы к этому судье имеем претензии, он не добродетельный, соответственно его надо или не назначить на новую должность, или освободить от действующей должности. Но все решения принимаются исключительно Высшей квалификационной комиссией. Это первый этап. Затем Высший совет правосудия. Это второй этап. А затем финализирует все это президент. То есть участие общественности является лишь совещательным", – пояснил адвокат.

Среди достижений ОСД Маселко назвал увеличение количества необходимых голосов для назначения недобросовестноо по заключению Совета судьи.

Единственное, чего мы достигли, и это с большим боем, то это, если мы говорим, что этот судья не добродетельный и это подтверждается отдельными фактами, то этого судью для назначения дальше нужно голоса не трех членов ВККС, а 11-ти,

– отметил он.