Однако подача документов не является гарантией того, что кандидата зарегистрируют. Согласно правилам, решение о регистрации или отказе должны принять в течение 5 дней.

К теме Подорожала должность мэра Харькова: назвали размер залога кандидатов

Кто стал первым кандидатом

С журналистами об этом общалась председатель территориальной избирательной комиссии Елена Мавиенко. По ее словам первый пакет необходимых документов принес глава местной ячейки Нацкорпуса Константин Немичев.

Реєстрація кандидатів на мери Харкова
Константин Немичев пришел в избирательную комиссию / Фото

Однако он не единственный, кто там был. Впоследствии посетил для регистрации и бывший мэр Харькова и одиозный пророссийский политик Михаил Добкин. Он заявил журналистам, что основным его мотивом является "продолжение всего хорошего, что было сделано в городе".

Реєстрація кандидатів на мери Харкова
Михаил Добкин подает документы в избирательную комиссию / Фото

Коротко о выборах мэра в Харькове

  • В прошлый раз главу города там выбирали 25 октября 2020 года жители. Тогда им в третий раз подряд стал Геннадий Кернес. Однако до момента провозглашения мэром, политик почти 2 месяца вообще не появлялся на публике.
  • Первое заседание нового созыва городского совета провели 9 декабря. Представители мэра тогда сказали, что Кернес появится на публике в конце месяца.
  • Однако этого так и не случилось, поскольку 17 декабря 2021 года сообщили, что Геннадий Кернес умер. Причиной назвали осложнения коронавируса.
  • Полномочия покойного мэра официально прекратили только 24 февраля 2021 года.
  • В Раде тогда сообщили, что выборы мэра Харькова можно назначить на март. Однако это не смогли сделать из-за нескольких бюрократических тонкостей. Поэтому их решили провести 31 марта.