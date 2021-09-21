Однако подача документов не является гарантией того, что кандидата зарегистрируют. Согласно правилам, решение о регистрации или отказе должны принять в течение 5 дней.
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Кто стал первым кандидатом
С журналистами об этом общалась председатель территориальной избирательной комиссии Елена Мавиенко. По ее словам первый пакет необходимых документов принес глава местной ячейки Нацкорпуса Константин Немичев.
Константин Немичев пришел в избирательную комиссию / Фото
Однако он не единственный, кто там был. Впоследствии посетил для регистрации и бывший мэр Харькова и одиозный пророссийский политик Михаил Добкин. Он заявил журналистам, что основным его мотивом является "продолжение всего хорошего, что было сделано в городе".
Михаил Добкин подает документы в избирательную комиссию / Фото
Коротко о выборах мэра в Харькове
- В прошлый раз главу города там выбирали 25 октября 2020 года жители. Тогда им в третий раз подряд стал Геннадий Кернес. Однако до момента провозглашения мэром, политик почти 2 месяца вообще не появлялся на публике.
- Первое заседание нового созыва городского совета провели 9 декабря. Представители мэра тогда сказали, что Кернес появится на публике в конце месяца.
- Однако этого так и не случилось, поскольку 17 декабря 2021 года сообщили, что Геннадий Кернес умер. Причиной назвали осложнения коронавируса.
- Полномочия покойного мэра официально прекратили только 24 февраля 2021 года.
- В Раде тогда сообщили, что выборы мэра Харькова можно назначить на март. Однако это не смогли сделать из-за нескольких бюрократических тонкостей. Поэтому их решили провести 31 марта.