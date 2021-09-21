Приближаются выборы мэра Харькова: кто стал первым кандидатом

В Харькове 21 сентября начали принимать заявки от кандидатов на пост мэра города. В территориальной избирательной комиссии рассказали, кто стал первым кандидатом, который зарегистрировался.

Однако подача документов не является гарантией того, что кандидата зарегистрируют. Согласно правилам, решение о регистрации или отказе должны принять в течение 5 дней.

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Кто стал первым кандидатом

С журналистами об этом общалась председатель территориальной избирательной комиссии Елена Мавиенко. По ее словам первый пакет необходимых документов принес глава местной ячейки Нацкорпуса Константин Немичев.



Константин Немичев пришел в избирательную комиссию / Фото

Однако он не единственный, кто там был. Впоследствии посетил для регистрации и бывший мэр Харькова и одиозный пророссийский политик Михаил Добкин. Он заявил журналистам, что основным его мотивом является "продолжение всего хорошего, что было сделано в городе".



Михаил Добкин подает документы в избирательную комиссию / Фото

Коротко о выборах мэра в Харькове