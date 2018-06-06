Приближение победы в войне с Россией зависит от журналистов, – Порошенко

Победа Украины в военном противостоянии с Российской Федерацией в значительной степени зависит от работы представителей средств массовой информации.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Читайте также: Ко Дню журналиста: 7 украинских репортеров и публицистов, которых знают в мире

Сегодня, во времена противостояния украинского народа информационной и военной агрессии России, от профессионализма и патриотизма украинских журналистов в значительной степени зависит приближение нашей победы,

– отметил глава государства.

Кроме того, Порошенко поздравил журналистов с профессиональным праздником, который в Украине отмечают 6 июня.



"Благодарен каждому, кто доносит обществу слово правды. Желаю неутомимой энергии, несокрушимости духа, мира и процветания! С праздником!", – подытожил Президент.