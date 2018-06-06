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Приближение победы в войне с Россией зависит от журналистов, – Порошенко

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Порошенко поздравил украинцев с Днем журналиста
Порошенко поздравил украинцев с Днем журналиста / Фото из открытых источников

Победа Украины в военном противостоянии с Российской Федерацией в значительной степени зависит от работы представителей средств массовой информации.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

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Сегодня, во времена противостояния украинского народа информационной и военной агрессии России, от профессионализма и патриотизма украинских журналистов в значительной степени зависит приближение нашей победы,
– отметил глава государства.

Кроме того, Порошенко поздравил журналистов с профессиональным праздником, который в Украине отмечают 6 июня.

"Благодарен каждому, кто доносит обществу слово правды. Желаю неутомимой энергии, несокрушимости духа, мира и процветания! С праздником!", – подытожил Президент.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе СМИ журналисты Украина – Россия Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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