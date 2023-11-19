Прибыл домой в свой день рождения: похищенного Богдана Ермохина удалось вернуть в Украину

Украине удалось вернуть домой Богдана Ермохина – украинского парня, которого Россия вывезла из оккупированного Мариуполя в Московскую область.

Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что Богдан Ермохин вернулся домой. В этот же день, 19 ноября, юноше исполнилось 18 лет.

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Богдан Ермохин уже в Украине

19 ноября стало известно, что Богдан Ермохин, которого российские захватчики угнали из оккупированного Мариуполя, смог покинуть территорию России и вместе с сестрой находится на территории Беларуси.

Однако впоследствии украинцам сообщили радостную новость – парень вернулся на территорию Украины.

Парень ранее обратился к Президенту Украины с просьбой помочь ему уехать в Украину. Мы были в постоянной коммуникации с Богданом и он уже в Украине, рядом со своей сестрой,

– написал Ермак.

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