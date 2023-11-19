Прибыл домой в свой день рождения: похищенного Богдана Ермохина удалось вернуть в Украину
Источник:Андрей Ермак
Украине удалось вернуть домой Богдана Ермохина – украинского парня, которого Россия вывезла из оккупированного Мариуполя в Московскую область.
Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что Богдан Ермохин вернулся домой. В этот же день, 19 ноября, юноше исполнилось 18 лет.
Смотрите также С таким никто не сталкивался: политолог назвал сложности возвращения всех похищенных детей
Богдан Ермохин уже в Украине
19 ноября стало известно, что Богдан Ермохин, которого российские захватчики угнали из оккупированного Мариуполя, смог покинуть территорию России и вместе с сестрой находится на территории Беларуси.
Однако впоследствии украинцам сообщили радостную новость – парень вернулся на территорию Украины.
Парень ранее обратился к Президенту Украины с просьбой помочь ему уехать в Украину. Мы были в постоянной коммуникации с Богданом и он уже в Украине, рядом со своей сестрой,
– написал Ермак.
Как оккупанты похитили и пытались мобилизовать подростка: история Богдана
- Мариуполь Богдан Ермохин несколько лет назад потерял обоих родителей и остался сиротой. До начала полномасштабной войны он учился в металлургическом колледже Мариуполя и его законным представителем был директор учебного заведения.
- Когда в 2022 году в город вошли российские захватчики, они принудительно вывезли юношу на территорию России и пристроили его к семье в Подмосковье.
- В ноябре 2023 года стало известно, что Богдана обязали явиться в подмосковный военкомат в декабре. После того как ему исполнится 18.
- Однако подросток не растерялся и записал видеообращение президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросил помочь ему вернуться в Украину.
- 13 ноября российские власти пообещали Ермохину вывезти его в "третью страну" для встречи с родными. Но впоследствии украинский омбудсмен сообщил, что у Украины есть договоренности о возвращении парня на территорию Украины.