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      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах

      ЦРУ 152 Читати новину українською

      Наезды на бизнес, шантаж, драки и стрельба – это не воспоминания о 90-х или рассказы о криминальных разборках, а суровая реальность украинских "активистов".

      "Активисты требуют", "активисты заблокировали", "активисты подрались", "в активиста стреляли" – такими заголовками пестрят ленты украинских новостей. Начинаешь присматриваться, а часто это и не совсем активисты. Скорее, новое название хорошо сплоченных отрядов "титушек", с помощью которых зарабатывают вполне конкретные люди.

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      Там, где государство с одной стороны не может дать совет по защите общества или бизнесменов, за это берутся неравнодушные граждане. Только, если со времен Майдана это были в основном идейные люди и их мотивация была понятна, сейчас визитками "активистов" прикрываются и рейдеры, и полукриминальные элементы, и так называемые "решалы".

      Октябрь в Одессе начался совсем не с осенней хандры. Регулярные нападения на активистов даже вывели людей под Администрацию Президента. Одессу называли лидером позорного списка. Словно по расписанию, ровно через неделю после акции в городе вновь вспыхнуло – расстреляли активиста "Автомайдана". Но уже вечером следующего дня стало ясно, что конкретно в этот раз не все столь однозначно. Нападение оказалось криминальными разборками.

      "Автомайдан" и бандитские разборки? Как-то в голове не укладывается! Но это пока не начинаешь читать страницу того самого "Одесского Автомайдана".

      автомайдан

      Сообщения "Одесского Автомайдана"

      Оказывается, что и "Автомайдан" в Одессе не один, и вроде активисты, в которых стреляли, не совсем и активисты. Евгений Резвушкин – очень известная в Одессе личность. Общественным деятелем стал после Революции Достоинства, возглавлял местную ячейку "Автомайдана". Любит громкие акции, шоу на камеры, а версию событий той ночи характеризует так:

      "Никакого конфликта не было. Он ехал за ними, остановился на светофоре, из автобуса вышли люди и начали стрелять", – пояснил директор ОО "Одесский Автомайдан" Евгений Резвушкин.

      резвушкін

      Евгений Резвушкин

      И если еще пару недель назад печально известный конфликт комментировал вот так: "Говорят, что мы здесь – я и он – "крышуем" игорный бизнес. Принесите нам деньги, отказываться не будем", – сказал Резвушкин.

      То сейчас – это куда более откорректирована версия:

      Мы как боролись с ними, как закрывали их (игорные заведения, – 24 канал), то так и будем продолжать делать,
      – пояснил директор ОО "Одесский Автомайдан".

      Впрочем, неоднозначную позицию господина Резвушкина в истории вокруг игорного бизнеса хорошо помнят местные журналисты

      "Такие вот вещи как стрельба по решению "крышевание" игорного бизнеса – это трэш. Это полный абсурд. Очень выгодно называть себя "общественными активистами" и решать какие-то бизнес-вопросы", - отметил председатель одесской ячейки ОО "Автомайдан" Виталий Устименко.

      устименко

      Виталий Устименко

      Сфера интересов организаций Резвушкина очень широка: от пунктов приема металла и рыбхозов – до строительства и отжима общежитий

      Как Резвушкин объясняет свою активность в бизнес-конфликтах – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины протесты Новости Одессы Автомайдан Деньги Бизнес ЦРУ
      Источник: 24 канал
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