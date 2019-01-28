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      Прибыльный стартап: в США продают носовые платки с вирусом

      31 Читати новину українською
      Платки для насморка
      Платки для насморка / vaevtissue.com

      Калифорнийский стартап за 80 долларов продает платки с вирусом: по мнению компании, они укрепляют иммунную систему.

      Как указывается на сайте продукта, теперь любой может заболеть в удобное время, чтобы стать устойчивее к простуде.

      Читайте также: Как проверить качество вакцины: ответ иммунолога

      Процесс изготовления платков прост: сначала на ткани чихают 10 человек, а потом их закрывают в чашки Петри – по одной штуке в упаковку.

      Хустинки з вірусом

      Платки с вирусом

      Врачи скептически относятся к таким платкам, и называют их покупку пустой тратой денег. Для этого есть как минимум две причины:

      Существует более двухсот видов риновирусов. Если вы получите иммунитет от одного, то вы все еще сможете заразиться другими;

      Не все вирусы смогут выжить по дороге к заказчику.

      Однако, платки на сайте уже раскупили.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Медицина
      Источник: Здоров'я 24
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