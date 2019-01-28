Прибыльный стартап: в США продают носовые платки с вирусом
Калифорнийский стартап за 80 долларов продает платки с вирусом: по мнению компании, они укрепляют иммунную систему.
Как указывается на сайте продукта, теперь любой может заболеть в удобное время, чтобы стать устойчивее к простуде.
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Процесс изготовления платков прост: сначала на ткани чихают 10 человек, а потом их закрывают в чашки Петри – по одной штуке в упаковку.
Платки с вирусом
Врачи скептически относятся к таким платкам, и называют их покупку пустой тратой денег. Для этого есть как минимум две причины:
Существует более двухсот видов риновирусов. Если вы получите иммунитет от одного, то вы все еще сможете заразиться другими;
Не все вирусы смогут выжить по дороге к заказчику.
Однако, платки на сайте уже раскупили.
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