Прибыльный стартап: в США продают носовые платки с вирусом

Калифорнийский стартап за 80 долларов продает платки с вирусом: по мнению компании, они укрепляют иммунную систему.

Как указывается на сайте продукта, теперь любой может заболеть в удобное время, чтобы стать устойчивее к простуде.

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Процесс изготовления платков прост: сначала на ткани чихают 10 человек, а потом их закрывают в чашки Петри – по одной штуке в упаковку.

Платки с вирусом

Врачи скептически относятся к таким платкам, и называют их покупку пустой тратой денег. Для этого есть как минимум две причины:

Существует более двухсот видов риновирусов. Если вы получите иммунитет от одного, то вы все еще сможете заразиться другими;

Не все вирусы смогут выжить по дороге к заказчику.

Однако, платки на сайте уже раскупили.

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