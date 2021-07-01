Пресс-служба МАУ сообщает, что вынужденные задержки чартерных рейсов в Анталию 1 июля объясняются сразу несколькими причинами.

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Причины задержки рейсов из Украины в Анталию

резкое сезонное увеличение количества рейсов;

возобновление авиасообщения Турции с Россией, что повлекло существенное усложнение слотрегулирования. Из-за этого авиационный регулятор Турции не смог обеспечить обработку запросов на выполнение полетов заблаговременно.

В МАУ отметили, что задержки касаются чартерных рейсов по направлениям: Киев – Анталия, Харьков – Анталия и Львов – Анталия.

Там также заверили, что делают все возможное для оперативного возобновления авиасообщения с Анталией в течение дня.

Начали посадку на рейсы

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что уже начали посадку пассажиров 2 рейсов:

PS 5335 Киев – Анталия компании МАУ,

PS 5331 Киев – Анталия МАУ.

Задержки рейсов из Украины в Анталию: что известно