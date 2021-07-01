Причастна Россия: причины массовой задержки рейсов в Турцию
Источник:МАУ
В Украине 1 июля задерживают рейсы как в Турцию, так и из нее. В компании "Международные авиалинии Украины" объяснили, почему возникли такие сдвиги графика выполнения авиарейсов.
Пресс-служба МАУ сообщает, что вынужденные задержки чартерных рейсов в Анталию 1 июля объясняются сразу несколькими причинами.
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Причины задержки рейсов из Украины в Анталию
- резкое сезонное увеличение количества рейсов;
- возобновление авиасообщения Турции с Россией, что повлекло существенное усложнение слотрегулирования. Из-за этого авиационный регулятор Турции не смог обеспечить обработку запросов на выполнение полетов заблаговременно.
В МАУ отметили, что задержки касаются чартерных рейсов по направлениям: Киев – Анталия, Харьков – Анталия и Львов – Анталия.
Там также заверили, что делают все возможное для оперативного возобновления авиасообщения с Анталией в течение дня.
Начали посадку на рейсы
Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что уже начали посадку пассажиров 2 рейсов:
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PS 5335 Киев – Анталия компании МАУ,
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PS 5331 Киев – Анталия МАУ.
Задержки рейсов из Украины в Анталию: что известно
- 1 июля в аэропорту "Борисполь" задержали 5 рейсов сообщением Киев – Анталия. Причиной называли отсутствие разрешения со стороны Турции.
- Также вовремя не смогли вылететь в Анталию из аэропортов Одессы и Львова. Кроме того, рейсы на Анталию задержали и в Харькове.
- Проблемы возникли и с возвращением из Турции в Украину. В частности, примерно 600 человек 30 июня застряли в аэропорту в курортном городе Бодрум.