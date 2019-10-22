Причастны одесские полицейские, – Стерненко о нападениях на него

В течение февраля-мая 2018 года на одессита Сергея Стерненко были совершены три нападения. Активист подтвердил, что к их организации могут быть причастны несколько сотрудников местной полиции.

Ранее эту информацию озвучила Генеральная Прокуратура, отметил Стерненко в интервью 24 каналу.

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Отметим, накануне ГПУ направила дела о нападении на одесского активиста Сергея Стерненко в главное следственное управление СБУ. Это было сделано для проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции.

Что известно о Сергее Стерненко

Ему только 24, а он уже успел принять активное участие в Революции Достоинства, возглавить одесский областной центр Правого сектора, начать "Народную люстрацию" и стать костью в горле мэра Одессы Геннадия Труханова и десятков других идейных антагонистов. Следствием активной борьбы Стерненка за соблюдение закона стали три нападения на него в течение первой половины 2018-го.



Во время второго нападения активисту сзади стреляли в шею, а во время последнего он ранил одного из нападавших ножом в живот, от чего тот скончался. Сейчас Сергей в основном живет не в Одессе, а в Киеве. На интервью приходит в сопровождении охранника. Ведь пока исполнители, и, прежде всего, заказчик покушений не наказаны, стоит сохранять бдительность.

Он заверил, что как человек, который знаком с материалами следствия (знакомился непосредственно у следователя), может подтвердить, что одесские полицейские принимали участие в том, чтобы нападать и пытаться убить гражданских активистов.

В уголовных производств относительно нападений на меня есть признаки того, что они были объединены единым умыслом. То есть, за тремя нападениями на меня стоят одни и те же люди,

– подчеркнул активист.

И добавил, что, скорее всего, такая ситуация и по еще двум нападениям на других людей. Вероятнее всего – там одни посредники и заказчики. По мнению Стерненко, со временем эти доказательства так или иначе будут обнародованы. И тогда общество еще многому удивится.

"В частности, это очень не понравится Арсену Борисовичу Авакову, который прекрасно знает, что полицейские могут быть причастны к нападениям в активной форме (когда, скажем, кому-то прицепили к машине GPS-трекеры), или в пассивной (когда не осуществляют расследование, способствуя этим нападениям)", – подытожил он.

Что известно о нападениях на одесских активистов / Инфографика 24 канала

К слову, в ГПУ также подчеркнули, что нападения на Сергея Стерненка должны рассматриваться в широком контексте нападений на других активистов, совершенных в тот же период в Одессе.