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      Причастны одесские полицейские, – Стерненко о нападениях на него

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      Одесский активист Сергей Стерненко
      Одесский активист Сергей Стерненко / 24 канал

      В течение февраля-мая 2018 года на одессита Сергея Стерненко были совершены три нападения. Активист подтвердил, что к их организации могут быть причастны несколько сотрудников местной полиции.

      Ранее эту информацию озвучила Генеральная Прокуратура, отметил Стерненко в интервью 24 каналу.

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      Отметим, накануне ГПУ направила дела о нападении на одесского активиста Сергея Стерненко в главное следственное управление СБУ. Это было сделано для проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции.

      Что известно о Сергее Стерненко
      Ему только 24, а он уже успел принять активное участие в Революции Достоинства, возглавить одесский областной центр Правого сектора, начать "Народную люстрацию" и стать костью в горле мэра Одессы Геннадия Труханова и десятков других идейных антагонистов. Следствием активной борьбы Стерненка за соблюдение закона стали три нападения на него в течение первой половины 2018-го.

      Во время второго нападения активисту сзади стреляли в шею, а во время последнего он ранил одного из нападавших ножом в живот, от чего тот скончался. Сейчас Сергей в основном живет не в Одессе, а в Киеве. На интервью приходит в сопровождении охранника. Ведь пока исполнители, и, прежде всего, заказчик покушений не наказаны, стоит сохранять бдительность.

      Он заверил, что как человек, который знаком с материалами следствия (знакомился непосредственно у следователя), может подтвердить, что одесские полицейские принимали участие в том, чтобы нападать и пытаться убить гражданских активистов.

      В уголовных производств относительно нападений на меня есть признаки того, что они были объединены единым умыслом. То есть, за тремя нападениями на меня стоят одни и те же люди,
      – подчеркнул активист.

      И добавил, что, скорее всего, такая ситуация и по еще двум нападениям на других людей. Вероятнее всего – там одни посредники и заказчики. По мнению Стерненко, со временем эти доказательства так или иначе будут обнародованы. И тогда общество еще многому удивится.

      "В частности, это очень не понравится Арсену Борисовичу Авакову, который прекрасно знает, что полицейские могут быть причастны к нападениям в активной форме (когда, скажем, кому-то прицепили к машине GPS-трекеры), или в пассивной (когда не осуществляют расследование, способствуя этим нападениям)", – подытожил он.

      Напади на активістів в Одесі

      Что известно о нападениях на одесских активистов / Инфографика 24 канала

      К слову, в ГПУ также подчеркнули, что нападения на Сергея Стерненка должны рассматриваться в широком контексте нападений на других активистов, совершенных в тот же период в Одессе.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Сергей Стерненко Активисты Новости Одессы
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