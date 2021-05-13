Вскоре в Одессе должны провести реконструкцию школы, в который учился городской голова Геннадий Труханов. Тендер получит строительная компания, которая причастна к гибели детей при пожаре детского лагеря "Виктория". Также эта фирма фигурирует в уголовных расследованиях.

На реконструкцию школы-гимназии №4 планируют потратить 70 миллионов 823,3 тысячи гривен. Среди участников конкурса тендеров была компания "Укрспецпроект", которая предложила на 2 миллиона меньшую цену. Однако ее предложение отклонили.

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Больше о победителе тендера

Реконструкцию будет выполнять строительная компания "Монолит". Именно эта фирма строила деревянные домики в детском лагере "Виктория", где случился пожар. Поэтому ее строители непосредственно касаются нарушения техники безопасности, которое повлекло за собой трагическое возгорание.

Предприятие "Монолит" зарегистрировано в Одессе на Лидерсовском бульваре, 19/21. Директором фирмы является Любовь Резникова.

Эта женщина пока официально единственный учредитель фирмы. Предприятие является фигурантом нескольких уголовных расследований. Все касаются хищения бюджетных средств.

Однако ни в одной из этих дел о подозрении никому не сообщали. В суд, соответственно, эти дела тоже не дошли.

Однако это не единственный бизнес семьи Резниковой. Им пренадлежит канатная дорога на Отраде (пляж в Одессе). В этом же месте они арендуют пляж. Семья очень жестко реагирует на попытки проверить соблюдение условий аренды. В частности 20 июля 2019 года Юрий Резников с автоматом напал на депутатов и ударил журналистку.

Что известно об этой реконструкции

В школе на углу улицы Краснова и Адмиральского проспекта должны провести капитальный ремонт двух корпусов. Также там планируют построить новый 2-этажный корпус для младших классов.

Он должен быть построен в том же стиле, что и старые здания – сталинский ампир. Однако здание будет выглядеть менее помпезно. Там будет плоская крыша, не будет пилястров, модульонов и фронтона над портиком.

Что известно о пожаре в "Виктории"