Прически на длинные волосы: простые и быстрые идеи на каждый день с видео

Длинные волосы – это безусловно украшение для женщины, но уход за ним и ежедневные укладки могут утомить каждую. Поэтому мы собрали для вас универсальные и простые прически на длинные волосы, которые вы сможете делать каждый день! Ведь такие прически отнимут у вас максимум 10-15 минут.

Какие самые популярные и простые прически на длинные волосы существуют? Наверное, высокий хвост и просто распущенные волосы – это быстро и решает проблему того, что волосы будут постоянно мешать. Ведь, наверное, большинство считает, что для красивой прически нужно много времени.

Читайте также: Стильные прически на лето: фото и видео

Но автор beauty-блога Маша Тимошенко в своих видео уверенно продолжает развенчивать этот миф! В своих видео она демонстрирует, что для того, чтобы сделать красивую прическу на длинные волосы, нужно всего 10-15 минут и ваше желание!

Мы собрали 6 вариантов причесок, которые, по нашему мнению, являются самыми простыми в исполнении, и их сможет повторить абсолютно каждая!

Прически на длинные волосы: вариант №1

Допис, поширений ᴍᴀsʜᴀ ᴛɪᴍᴏsʜᴇɴᴋᴏ (@tim_masha) 13 Кві 2017 р. о 8:34 PDT

Для такой прически вам нужно всего лишь 5 минут! Это превосходная альтернатива обычному распущенному волосу. Для этого вам нужно сделать ровный пробор, отделите по две небольшой пряди у лба и завяжите хвостики. Лучше всего использовать силиконовые прозрачные (или в тон ваших волос) резинки. Вытяните (не до конца) несколько прядей из хвостиков, чтобы придать им объем.

Из хвостиков, по желанию, вы можете заплести косички. А вот остальные волосы можно оставить прямыми, или слегка их подкрутить, чтобы придать большего объема.

Читайте также: Какую прическу выбрать: 5 модных трендов 2018 года

Прически на длинные волосы: вариант №2

Допис, поширений ᴍᴀsʜᴀ ᴛɪᴍᴏsʜᴇɴᴋᴏ (@tim_masha) 28 Гру 2016 р. о 6:45 PST

Вторая прически немного сложнее, но также не требует сверхусилий. Хорошо расчешите волосы и слегка начешите, чтобы создать объем у корней волос. Сделайте три хвостика на затылке, это не очень удобно, но они и не должны быть идеально ровными. Вытяните (не до конца) несколько прядей, чтобы сохранить объем.

Каждый хвост разделите на две части и сделайте жгутики – сначала накрутите каждую прядь, а затем соедините их и еще раз покрутите. Извлеките из них по несколько прядей, чтобы придать объем. С помощью невидимок закрепите жгутики на затылке, старайтесь спрятать хвостики. Таким образом у вас получится объемная и красивая "шишечка" и с такой прической можно ходить как на работу, так и на любые светские мероприятия.

Прически на длинные волосы: вариант №3

Допис, поширений ᴍᴀsʜᴀ ᴛɪᴍᴏsʜᴇɴᴋᴏ (@tim_masha) 9 Чер 2017 р. о 6:47 PDT

Допис, поширений ᴍᴀsʜᴀ ᴛɪᴍᴏsʜᴇɴᴋᴏ (@tim_masha) 15 Чер 2017 р. о 7:43 PDT

Допис, поширений ᴍᴀsʜᴀ ᴛɪᴍᴏsʜᴇɴᴋᴏ (@tim_masha) 1 Лип 2017 р. о 2:06 PDT

Хорошо расчешите волосы и сделайте пробел. Он может быть не очень ровным, например, пробел зигзагом придаст вашему волосу еще больший объем. Возьмите силиконовые резиночки, они будут лучше держать форму и объем. Возьмите одну прядь слева хвостика, а другой с правой стороны – и завяжите в хвостик. Это может звучать сложно, но после просмотра видео – все станет на свои места, обещаем!

Заплетайте такие маленькие хвостики до самого низа, так вы получите красивую и объемную косу без плетения!

Читайте также: Как сделали свадебную прическу Меган Маркл за 15 минут

Прически на длинные волосы – видео вариантов №1, 2 и 3

Прически на длинные волосы: вариант №4

Допис, поширений ᴍᴀsʜᴀ ᴛɪᴍᴏsʜᴇɴᴋᴏ (@tim_masha) 19 Чер 2017 р. о 5:27 PDT

Эта прическа похожа на предыдущую, но она выглядит более аккуратно. Для прически разделите волосы и хорошо расчешите. Отделите верхнюю часть каждой части и сделайте по маленькому хвостику возле лба. Затем отделите по две пряди сбоку и сделайте хвостик так, чтобы спрятать волосы от первого хвостика. Для лучшего понимания предлагаем посмотреть видео внизу.

Такие хвостики заплетайте к низу головы с обеих сторон. Внизу вы можете заплести косичку "рыбий хвост", или же заплести обычную косичку и вытащить из нее несколько прядей, чтобы придать прическе объем.

Прически на длинные волосы: вариант №5

Допис, поширений ᴍᴀsʜᴀ ᴛɪᴍᴏsʜᴇɴᴋᴏ (@tim_masha) 20 Бер 2017 р. о 10:01 PDT

Сделайте ровный пробел и хорошо расчешите волосы. Объема можно добавить с помощью сухого шампуня, или же просто начесав волосы у корней. Сделайте два высоких хвостика. Из каждого хвостика заплетите косичку "рыбий хвост" внутрь. Повытягивайте пряди, чтобы косички были очень объемными. Закрутите косички у основания хвоста. Конечно, вы уже много раз видели похожие "бублики", но именно таким способом они получаются красивыми и очень нежными и стильными.

Читайте также: 6 простых причесок, которые идеально подходят для жарких дней

Прически на длинные волосы: вариант №5

Допис, поширений ᴍᴀsʜᴀ ᴛɪᴍᴏsʜᴇɴᴋᴏ (@tim_masha) 13 Кві 2017 р. о 1:02 PDT

Эта прическа похожа на вариант №2, но выглядит еще более аккуратнее. Хорошо расчешите волосы и сделайте два хвостика снизу. Из каждого хвостика нужно сделать косички. Для этого берите по маленькой пряди слева и справа и делайте еще один маленький хвостик силиконовыми резинками. После каждого завязывания подтягивайте пряди, чтобы добавить объем. Сделайте такие хвостики до самого низа волос с обеих сторон. Закрепите обе косички на затылке, переплетая их между собой.

Прически на длинные волосы – видео вариантов №4, 5 и 6