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Причина оттока персонала за границу в отсутствии реформ, – директор фонда Блейзера

77 Читати новину українською
Заробитчане
Заробитчане / pershij.com.ua

Украина теряет рабочую силу из-за отсутствия реформ и плохого состояния экономики.

Об этом заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины, экономист Олег Устенко в эфире 24 Канала.

По словам Устенко Украина страдает во многом из-за отсутствия инвестиционного покоя для инвесторов

"Инвесторы боятся сюда входить в эту экономику не потому, что здесь война, и даже не потому, что здесь коррупция, как основная проблема, хотя для них это колоссальная проблема. Они боятся войти в эту экономику, в эту страну, потому что защита прав собственности близка к нулю, потому что судебная реформа толком и не прошла, что многое решается по телефонному праву, как это решалось еще на заре 1990-х или во время позднего Советского Союза", – заявил Устенко.

Также, по словам экономиста, хвастаться присланными средствами в Украину от заробитчан нет смысла, поскольку это только подтверждает бедственное положение экономики.

"Вот поэтому мы с вами теряем персонал. Вот поэтому люди от нас уезжают. И вот поэтому этот тренд будет продолжаться до тех пор, пока не изменится суть. А суть – это экономика страны. А рассказы по поводу того, что 6 миллиардов долларов или там 8 миллиардов, которые мы можем получить в этом году от наших заробитчан, которые позволят нам поддерживать курс? Они хорошие, но этот разговор, еще раз говорю, аналогичный, в той же плоскости, по поводу того, что пенсионеров становится меньше, потому что тогда нам меньше надо будет платить пенсии", – рассказал Устенко.

Кроме того, Устенко заявил, что без экономического роста возвращение заробитчан в Украину будет невозможно.

"Невозможно. Мы одна из беднейших стран в мире. Самая бедная страна Европы. Парадокс ситуации заключается в том, что мы все еще думаем о себе, как о многих сильных и очень уважаемых повсюду. А это не так. Монголы с 2010 года не растут ниже, чем 10%. Вьетнам, Кампучия, Камбоджи, Лаос – эти страны, которые всегда традиционно считались бедными, они показывают темпы экономического роста", – поделился Устенко.

Теги: Новости Украины Деньги Заробитчане
Источник: 24 Канал
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