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Илья Кенигштейн

Причина, по которой украинцам тяжело добиваться успеха

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Сидение на дырявом диване перед телевизором
Сидение на дырявом диване перед телевизором / Pikabu

Накипело. Все 27 лет Украина переживает особый вид луддизма, выраженный в высмеивании чужих инициатив и неприятии современных общественных трендов.

Не знаем, не доверяем, не практикуем. Общество в основной своей массе в принципе не приемлет нововведения и крайне критично относится к чужим начинаниям. И порой кажется, что между людьми напрочь отсутствует культура коммуникации. Конечно, далеко не все, и картина постепенно меняется. Но изменения происходят крайне медленно.

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Например, на протяжении всей истории запуска и развития Creative Quarter, я со всех сторон постоянно слышу нытье о том, что бизнес-модель для рынка сложная, что спроса не может быть в принципе, что платить никто не готов и что ценность стола в CQ никогда не сравнится с ценностью собственного офиса. И это при том, что у нас сегодня почти нет свободных офисов – в двух локациях с почти 1000 мест для работы. Ну парочка еще осталась. Как правило, за этим нытьем стоят либо простые завистники (и таких вокруг каждого очень много), либо вечно сомневающиеся во всем "реалисты", высмеивающие и ставящие под сомнение любую инициативу.

Вообще "реалисты" – это люди, которые живут в каком-то своем, абсолютно иррациональном мире. Механика их жизни проста – все и вся всегда подвергать критике и сомнению. Придумал часы – так ведь дизайн украл. Открыл школу – бабла на детях срубить хочет. Написал книжку – выпендривается. H&M зашел – так ведь коллекции старые. RyanAir запускается – так цены космос. IKEA открывается – так ведь с маленьким магазином. И так далее.

Мне 46 лет, я объездил кучу стран, жил в двух из них, но нигде и никогда не видел столько скептиков и критиков, как у нас. "Реалисты" всегда начеку и во всем видят исключительно худший сценарий. А когда пытаешься им что-либо доказать – усаживаются на диван со снисходительной улыбкой: ну-ну, в чем ты меня тут пытаешься убедить. Давай потанцуй, причем в удобном для меня стиле и в удобной для меня форме. А я решу – устраивает меня это объяснение или нет. И если устраивает – снисходительно покиваю головой. А если не устраивает – то обязательно тебе об этом сообщу. А пока что посижу тут в трусах на своем дырявом диване, с недовольным лицом, в ожидании свежих устриц с шампанским.

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Автор: Илья Кенигштейн
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Деньги
Источник: Илья Кенигштейн
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