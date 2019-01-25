Причиной болезни Альцгеймера может быть воспаление десен

Воспаление десен, которым страдает примерно треть населения и которое возникает из-за бактерии Porphyromonasgingivalis, вероятно, может привести к развитию болезни Альцгеймера.

Именно из-за этой бактерии человек видит кровь во время чистки зубов. Бактерия приводит к хроническому воспалению десен.

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Ученые нашли лекарство, которое должно пройти клинические испытания в 2019 году. Вероятно, оно может предупреждать и даже останавливать болезнь. Исследователи также рассматривают возможность разработать вакцину, пишет NewScientist.

Ранее считалось, что причиной болезни Альцгеймера является накопление бета-амилоидных белков и тау-белков. Однако сейчас исследователи рассматривают теорию, согласно которой организм вырабатывает избыток этих белков из-за токсина бактерии P.gingivalis. Однако не у всех людей с амилоидными бляшками развивается болезнь Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера – что это? Это заболевание, которое возникает у людей в пожилом возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном присмотре и посторонней помощи. Считается, что возникает из-за накопления бета-амилоида.

Исследование, которое провели на мышах, свидетельствует, что бактерия может добраться до мозга и причинить воспаление, которое похоже по симптомам с болезнью Альцгеймера.

54 образца мозга людей с этой болезнью показали, что в 96% случаев обнаружили токсин бактерии. Некоторые образцы содержали белки и бактерии без признаков болезни, но в меньшинстве.

По словам одного из авторов исследования Кейси Линча, перед тем, как появятся первые симптомы болезни, амилоид и тау белки могут накапливаться в течение 10-20 лет. Поэтому, P.gingivalis – причина, а не следствие болезни.

В октябре 2018 года первые испытания блокаторов токсина смогли улучшить состояние людей с болезнью Альцгеймера.

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