Причиной поломки эскалатора в Риме стали российские фанаты, – глава МВД Италии

Министр внутренних дел и вице-премьер министр Италии Маттео Сальвини заявил, что причиной поломки эскалатора в римском метро на станции Repubblica могли стать действия российских болельщиков.

Об этом он заявил в комментарии радиостанции RTL.

"Там были десятки пьяных псевдо болельщиков российской команды. Они прыгали и устраивали бардак. Эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали", – заявил Маттео Сальвини

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Хотя он подтвердил, что некоторые станции римского метро нуждаются в проверке технического состояния, а также ремонте.

Напомним, вечером 23 октября на одной из станций метро в Риме эскалатор вышел из строя. Он резко поехал вниз, и десятки людей, находившихся на нем, падали на бетонный пол. В результате инцидента пострадали несколько десятков человек, большинство из которых – фаны московского ЦСКА.



Впоследствии, в МИД Украины сообщили, что среди пострадавших есть 4 граждан Украины, они были направлены в местные больницы. При этом пострадавшие украинцы оказались фанатами российского клуба.