Причины, по которым брак может распасться: ответ свадебных фотографов

Свадебные фотографы рассказали о проблемах, которые могут случиться между молодоженами в день свадьбы. Они назвали причины, которые имеют негативное влияние на последующую совместную жизнь и могут привести к разводу.

Об этом пишет Bright Side.

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Наверняка Вы не раз смотрели фильмы о свадебных организаторах, которые всегда с точностью могли определить, как долго пара, с которой они работают, проживет вместе. Часто их прогнозы сбывались.

Маниакальное желание сделать событие идеальным

Желание иметь идеальную свадьбу, чаще всего, свойственно именно невесте. Девушка хочет сделать все, чтобы каждая мелочь была именно такой, как она себе придумала. И если, что-то идет не "по плану" – начинается катастрофа.

Допис, поширений Tendai Kevin Zhou (@kevinweddingplanner) 26 Лют 2018 р. о 10:12 PST

Допис, поширений Wedding (@wedding_bridetobride) 11 Січ 2018 р. о 10:57 PST

Если невеста хочет идеальную свадьбу, и по-настоящему переживает за это, скорее всего, она будет стремиться контролировать жизнь пары в будущем,

– отмечает свадебный фотограф Майкл Веггинс.

Кроме того, психологи утверждают, что желание иметь идеальную свадьбы связано с внутренними проблемами, которые будут мешать в совместной жизни. Ведь рутинная жизнь, которая наступает после, далека от идеала.

Чрезмерный сарказм

Свадебные фотографы называют проблемой, когда молодожены переходят от невинных шуток к тому, чтобы публично оскорбить друг друга. На фото это может проявляться желанием запечатлеть торт на лице партнера или наступить на жениха каблуком, якобы это выглядит забавно.

Допис, поширений BeautyMavenMeia (@beautymavenmeia) 28 Лип 2014 р. о 5:45 PDT

Допис, поширений Wedding (@wedding_bridetobride) 28 Лис 2017 р. о 1:03 PST

"Желание высмеять другого, как правило, будет проявляться и после свадьбы. А жить долго в такой атмосфере совсем некомфортно. Поэтому чаще всего такие пары расстаются", – отмечает фотограф Крис Мартин.

Нежелание фотографироваться

Если в паре есть человек, который не любит фотографироваться, чаще всего, удается найти компромисс, чтобы сделать красивые свадебные фотографии.

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Но если партнер "становится в позу" и не идет на компромисс, вероятно, брак не продлится долго.

Допис, поширений İzmir Düğün Fotoğrafçısı (@mertcangurbuzphotography) 25 Тра 2018 р. о 5:56 PDT

Я видел много пар, которые не могли договориться о том, чтобы сделать совместные свадебные фото, потому что кто-то не хотел. Конечно же, неумение идти на компромисс сыграет плохую шутку в семейной жизни,

– запевня Риана Миддлс.