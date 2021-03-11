Придбання міжнародним гірничо-металургійним холдингом "Метінвест" "Покровської вугільної групи" (Донецька область) є позитивним кроком для регіону присутності підприємства та України в цілому, бо це створить додаткові робочі місця і знизить залежність країни від імпорту коксівного вугілля.

Таку думку висловив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Це дуже позитивний крок. Він принесе користь і "Метінвесту", і регіону присутності цього підприємства, і Україні в цілому. Починаючи з 2014 року, після того, як Україна тимчасово втратила доступ до шахт, що видобувають коксівне вугілля, в Україні постійно відчувається дефіцит цього товару. Дуже важливо, щоб підприємство працювало по максимуму, завантажувало свої потужності та збагачувальні фабрики. Це дасть роботу людям у регіоні, а також завантажить суміжні галузі та забезпечить Україну дефіцитною на сьогодні сировиною", – сказав Каленков.

Він також зазначив, що це придбання є позитивним сигналом для іноземних інверторів також розглядати цей регіон для інвестицій.

"Крім позитивного ефекту для людей, які проживають в цьому регіоні, це також дуже хороший сигнал для іноземних інвесторів. Річ у тому, що "Метінвест" вже давно є глобальною компанією, за якою стежать іноземні інвестори, і для них буде дуже хорошим сигналом придбання цією компанією підприємства на території, безпосередньо прилеглій до лінії розмежування. Це говорить про впевненість і України, і українських великих компаній в тому, що ці регіони будуть розвиватися й у нас буде мир та спокійна обстановка. Це хороший сигнал для інших інвесторів також розглядати цей регіон для інвестицій", – зазначив він.

Як повідомлялось, раніше "Метінвест" придбав додатковий пакет акцій найбільшого в Україні виробника коксівного вугілля – компанії "Покровська вугільна група", тим самим збільшивши ефективну частку володіння групи до рівня контрольної.

До складу придбаних активів входять кілька підприємств, ключовими з яких є Шахтоуправління "Покровське" і Свято-Варваринська збагачувальна фабрика.

Спільно дані підприємства здійснюють видобуток рядового вугілля, його збагачення і в подальшу реалізацію у вигляді вугільного концентрату. Вони розташовані на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей в безпосередній близькості до коксохімів групи. Всі придбані активи знаходяться на підконтрольній Україні території.

Шахтоуправління "Покровське" виробляє високоякісне вугілля марки К, що використовується для виробництва металургійного коксу. Станом на 1 січня 2019 року мінеральні ресурси та запаси Шахтоуправління "Покровське" за методикою JORC становили 248 млн тонн і 151 млн тонн відповідно, що достатньо для забезпечення виробництва мінімум на 30 років.

Свято-Варваринська збагачувальна фабрика – одне з найбільших збагачувальних підприємств в Україні. Проєктна потужність збагачення становить близько 8 млн тонн рядового коксівного вугілля на рік.