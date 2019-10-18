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      Придем и построим вам новую Украину: Скабеева взорвалась угрозами на росТВ

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      Скабеева устроила новую истерику на росТВ из-за Украины
      Скабеева устроила новую истерику на росТВ из-за Украины / Скриншот с видео

      Российские пропагандисты продолжают удивлять громкими заявлениями и угрозами в отношении Украины. Так, обсуждая создание в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения "Кубань", скандалистка Ольга Скабеева пригрозила "прийти и построить новую Украину".

      Бестолковая дискуссия состоялась в эфире пропагандистской программы "60 минут" на росТВ. Гости студии увлеклись обсуждением Украины и заявляли, что наша страна якобы "разорвана на части".

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      Гости студии постоянно бросали циничные фразы об украинских политиках: "Алексей Гончаренко – идиот", а "случай с Анной Гопко – клинический, идиотический". К тому же, ведущая программы, скандальная пропагандистка Ольга Скабеева решила назвать украинского президента Владимира Зеленского "жалким". Однако, причины такого мнения украинофобка конечно же не объяснила.

      Наибольшее возмущение пропогандистов вызвало создание в парламенте Украины межфракционного депутатского объединения "Кубань".

      Цель объединения "Кубань" – возвращение украинских этнических территорий в культурное поле. В него входят 13 нардепов во главе с Алексеем Гончаренко. Больше об объединении – читайте здесь.

      Россияне и их эксперты почему-то решили, что Украина собирается захватывать Кубань. Тогда же Скабеева взорвалась угрозами.

      Мы придем и построим вам новую Украину... Вот пусть придут в Кубань. Чем это закончится? Это очень скоро закончится!
      – кричала пропагандистка.

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      После этого слово взял польский эксперт Якуб Корейба, который известен пророссийской позицией. Он заявил, что этнические территории Украины якобы гораздо меньше действующих государственных территорий.

      "Я бы термин этнические территории Украины использовал очень осторожно. Если свести украинское государство к этнической территории – оно будет выглядеть не так как на карте", – сказал он.

      Тогда другой ведущий программы Евгений Попов громко выкрикнул: "Это была неприкрытая претензия на Львов". Пропагандист имел в виду, что Львов в XIV-XVIII веке был подконтролен Польше и поляки якобы сейчас могут на него претендовать.

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      После этого Скабеева спросила Корейбу, будет ли он помогать украинцам "брать Кубань". В ответ, тот отметился циничным заявлением: "Украинцам лучше погибнуть за Кубань, чем жить в российской колонии".

      Скабеева в конце обсуждения решила не менять свой стиль и снова пригрозила Украине.

      "Такая риторика может устрашить наш русский мир, и мы начнем продвижение (на Украину, – 24 канал), потому что уже достали", – подытожила скандалистка.

      Истерика российских пропагандистов и громкие заявления Скабеевой: видео

       

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Украина – Россия Новости России Российская пропаганда Новости Львова Алексей Гончаренко
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