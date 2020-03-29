Придерживаются ли пенсионеры карантина в Украине: фото, видео

В наибольшей группе риска, которой трудно перенести коронавирус – пенсионеры. По статистике COVID-19 в основном поражает именно пожилых людей. Журналисты 24 канала проверили, насколько ответственно отнеслись к карантину люди пожилого возраста в Украине.

Харьков

Площадка в харьковском парке Горького обычно является центром досуга для людей почтенного возраста. Но с началом карантина харьковских пенсионеров здесь почти не видно.

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В миллионном Харькове 400 тысяч людей старше 65. Карантина придерживаются далеко не все. Но большинство пожилых людей выходят не за развлечениями. Многие – банально одиноки, поэтому за продуктами надо ходить самостоятельно. Однако маски носят не все.

Выходить приходится, надо в магазин или аптеку. Это же надо, значит и хожу,

- отметил харьковчанин Виктор.

Ситуация на улицах Харькова / Фото 24 канал

Чтобы удержать пенсионеров дома, на Харьковщине начали собирать одиноким пожилым людям продуктовые наборы. К этому активно присоединились бизнесмены. Развозят бесплатно.

Сбор помощи пенсионерам / Фото 24 канал

Луцк

Похожие продуктовые наборы пакуют и пенсионерам на Волыни. Церковь бросила клич через фейсбук, а неравнодушные закупили самое необходимое. Священники развозят помощь по адресатам.

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"Очень благодарна. Я инвалид второй группы, я стараюсь не выходить, потому что мне подхватить к этому всему болячек и еще чего-то, то будет все - конец. Дочь немного помогает. Я ей позвоню, она принесет мне есть, а так больше никого нет", - рассказала жительница Луцка Галина Зубович.

Священники приносят помощь пожилым людям / Фото 24 канал

Тернопольщина

В поселке Великие Гаи Тернопольской области пенсионер Олег Довгань рассказал, что во время карантина большую часть времени проводит во дворе. По его словам, он без лишней необходимости в село не выходит.

"Продукты дома. Запас есть на месяца 2 продуктов. Печка есть. Хлеб испечем. А какие продукты? Вода есть, помыться есть где, дезинфекторы - спирт", - убежден пенсионер Олег.



Ситуация в селах тоже разная, часть людей не выходит за пределы своего двора / Фото 24 канал

Почему пенсионерам важно оставаться дома?

Оставаться дома просто необходимо пенсионерам, ведь они в наибольшей группе риска заболеть и умереть от коронавируса COVID-2019. Смертность для людей от 60 – 3,5%, от 70 – 8%, а для людей старше 80 смертность составляет 15%.

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В полиции же напоминают: за нарушение карантина в Украине могут оштрафовать. Сумма не маленькая: от 17 до 34 тысяч гривен.



Коронавирус COVID-19 в цифрах / Инфографика 24 канала

Смотрите видео, придерживаются ли пенсионеры карантина в Украине