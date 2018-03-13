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Приднепровская ТЭС отравляет воздух города-миллионника

23:10, 13 марта 155 Читати новину українською

Выбросы, которые в 10 раз превышают допустимые нормы. Яд загрязняет воздух, просачивается в грунтовые воды и реку. Такой экологический террор жителям Днепра устроила местная теплоэлектростанция.

И сегодня местные активисты приехали аж в Киев пикетировать энергетического монополиста — ДТЭК Рината Ахметова, в которую входит станция.

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Из труб теплоэлектростанции поднимаются в небо серые столбы дыма. Приднепровская ТЭС обеспечивает электрической энергией Днепропетровскую область, а областной центр еще и тепловой. Однако эти свет и тепло становятся опасными для местных жителей.

По словам члена общественной инициативы Save Dnipro Ольги Бриловой, выбросы вредных веществ из труб станции более чем в 10 раз превышают допустимые нормы. Это подтвердила проверка экологической инспекции в 2017 году. Люди боятся за свое здоровье.

Потому что оно никуда не девается с легких. Оно накапливается там. Меньше, что может быть у человека, который регулярно дышит этой пылью, это — хронические заболевания бронхов,
— отметила Брилова.

И проблема не только во вредных выбросах, но и в отходах производства. Они не утилизируются, а накапливаются, просачиваются в почву, подземные воды, загрязняют местную реку Шиянка.

Активисты из Днепра приехали в Киев пикетировать офис компании ДТЭК, в которую входит Приднепровская ТЭС. Активистов успокаивают. Говорят, модернизировать станцию ​​начнут уже через несколько месяцев. Обещают, что к следующему отопительному сезону вредные выбросы сократятся в 6 раз.

"Мы в этом году устанавливаем на 10 блоке пылеочистки, на 7 в следующем году, на 8 блоке в 2020 году. Серо- и азотная очистка на Приднепровской ТЭС предусмотрена с 2026 года", — заверила руководитель департамента экологической безопасности ДТЭК Ирина Вербицкая.

Но днепрян это не устраивает. Утверждают: завершить модернизацию компания обещала еще в 2017-м. Это входило в ее приватизационные обязательства.

Об этом и больше — смотрите в сюжете.

Автор: Эдуард Крижановский
Теги: Новости Украины Новости Днепра Экология отравление Ринат Ахметов
Источник: 24 Канал
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