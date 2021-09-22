На Приднепровской ТЭС отключили от сети единственный работающий блок: что происходит

На Приднепровской ТЭС 22 сентября пришлось отключить от сети блок №9, единственный работающий. Все из-за свища на поверхности нагрева котла.

Энергетики оперативно приступили к ремонтным работам. Они пытаются устранить причины сбоя и как можно быстрее восстановить работу станции.

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Обошлось без отключения потребителей

В Приднепровской ТЭС объяснили, что энергоблок №10 сейчас находится на запланированном среднем ремонте. В то же время там заверили, что проблемы с энергоблоком №9 не повлияли на энергоснабжение региона.

Представители станции заверили, что держат ситуацию на контроле. Отключения потребителей нет. Чтобы компенсировать мощности и обеспечить стабильную работу энергосистемы, включат корпуса блока №5 на Криворожской ТЭС.

Что известно о Приднепровской ТЭС

Накануне на Приднепровской ТЭС закончили ремонт двух стрелковых переводов – один на деревянных брусьях, другой – на железобетонных (работы проводили впервые).

Источник: "Википедия"

Это тепловая электростанция на востоке города Днепр. Она расположена в Самарском районе на левом берегу реки Днепр.

Первый энергоблок ввели в эксплуатацию еще в конце 1954 года. В течение последующих лет соорудили еще несколько.

Но в 1980-х годах первые шесть блоков станции вывели из эксплуатации. Причиной стало плохое техническое состояние оборудования.

Позже на ТЭС провели реконструкцию блоков № 7, 8, 9 и 10. Им предоставили возможности работы в теплофикационном режиме.

Где расположена Приднепровская ТЭС: смотрите на карте

Текст публикации с фейсбук-страницы "ДТЭК Приднепровская ТЭС":

22 сентября на Приднепровской ТЭС отключен от сети единственный работающий блок №9 из-за свища на поверхности нагрева котла. Энергетики станции оперативно начали ремонтные работы для устранения причин сбоя и возобновления работы станции. Сейчас на запланированном среднем ремонте находится 10-й энергоблок. Отключение энергоблока №9 ДТЭК Приднепровской ТЭС не повлияло на энергоснабжение региона. Отключения потребителей нет. Для компенсации мощностей и обеспечения стабильной работы энергосистемы, ДТЭК Энерго планирует включить корпуса блока №5 на Криворожской ТЭС. Станция держит ситуацию на контроле и синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго".