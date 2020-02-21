Приднестровский олигарх-сепаратист Гушан скупил элитные поместья и землю в Одесской области

Олигарх Виктор Гушан, владелец крупнейшей бизнес группы "Шериф" в непризнанной "Приднестровской Молдавской республике", которая находится под контролем России, скупает в Украине элитную недвижимость и земельные угодья. Он также имеет украинское гражданство.

Журналисты "Схем" нашли летнюю резиденцию Гушана в городе Вилково, что в Одесской области. Там обнаружили несколько имений и земельные участки приднестровского олигарха. Он поселился в имении на 600 квадратных метров на участке реки Дунай. На участке в 6 тысяч кадратних метров расположены два причала, несколько зданий охраны, лодки, сад, виноградники, беседка и гостевой дом.

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Также на территории стоит вышка, которая, по словам охранника, принадлежит украинской телекоммуникационной компании "Интертелеком". Именно этот адрес в Вилково несколько лет назад Гушан указывал ранее как конечный бенефициар компании. Олигарх вышел из "Интертелекома" после того, как СБУ провела в компании обыски в рамках производства, открытого по трем статьям, среди которых "государственная измена".

По версии следователей, менеджмент компании мог передавать российским спецслужбам данные об украинских абонентах, а также не переставал работать в оккупированном Россией Крыму, что является нарушением законодательства. Охранник имения Гушана подтвердил, что приднестровский олигарх регулярно – раз-два в неделю – приезжает в Вилково.

При этом полиция с лета 2019 года расследует уголовное производство по имению Гушана – по факту "самовольного строительства на самовольно занятом участке", который относится к "особо ценным землям вдоль реки Дунай".



Резиденция Гушана в Одесской области / Фото "Схем"

Журналисты также выяснили, что в Вилково Гушану напрямую принадлежит еще один участок на побережье Дуная и опосредованно, через фирму "Экофортпост" – складские помещения.

Отдыхает Гушан на острове Лимба, в районе устья Дуная Лебединка. Там расположены дома, сады, рыболовные снасти, солнечные батареи, беседки и несколько зданий, а также частная наблюдательная башня охотничьих угодий. Один из домов на 275 квадратов и более гектара земли находится в аренде компании "Экофортпост", связанной с Гушаном.

В реестре прав на недвижимое имущество это официально называется "комплексом сооружений для отдыха", который напрямую принадлежит Гушану. При этом в местной Килийской райгосадминистрации заявили, что на острове нет объектов недвижимого имущества.

Кроме того, у приднестровского олигарха есть вилла на 600 квадратных метров на первой линии от моря на территории закрытого города "Совиньон" в пригороде Одессы. Это имущество Гушан купил в феврале 2014 года – незадолго до трагических событий в Одессе.



Вилла олигарха Гушана в Одессе / Фото "Схем"

А под Киевом у Гушана есть земельный участок сельскохозяйственного назначения, который, по украинскому законодательству, может принадлежать только гражданину Украины.

Это, а также то, что, по данным источников издания, в дни, когда Гушан приезжал в Вилково, государственную границу пересекал не иностранец, а гражданин Украины с таким именем и фамилией и датой рождения, может свидетельствовать о том, что у олигарха двойное гражданство. В Государственной миграционной службе прокомментировать это отказались.

А сам Гушан на вопросы журналистов о гражданстве, бизнес-интересах на территории Украины, уголовных делах украинской спецслужбы, о возможной работе в аннексированом Крыму и цели скупки недвижимости и земельных участков в Украине – не ответил.

Смотрите видео расследования журналистов "Схем" про олигарха Гушана:

Как Приднестровье отделилось от Молдовы?В 1992 году 14 российская армия поддержала сепаратистов Приднестровья. Она стала защитником интересов местной элиты и пророссийского населения региона в ходе конфликта, который начинался. Во многом присутствие армии помешало молдавской власти силой решить конфликт.



Ни одна цивилизованная страна не признает самостоятельности Приднестровья.