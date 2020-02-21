16:47
21 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Малышева поборола коронавирус. "Несокрушимый" ледокол России опозорился
      Вєсті Кремля
      11:11, сегодня
      Вести.UA: Массовая истерия и стыд в Новых Санжарах. Флюгер украинской политики Аваков
      Вєсті.UA
      11:51, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Приднестровский олигарх-сепаратист Гушан скупил элитные поместья и землю в Одесской области

      - Читати новину українською

      Олигарх Виктор Гушан, владелец крупнейшей бизнес группы "Шериф" в непризнанной "Приднестровской Молдавской республике", которая находится под контролем России, скупает в Украине элитную недвижимость и земельные угодья. Он также имеет украинское гражданство.

      Журналисты "Схем" нашли летнюю резиденцию Гушана в городе Вилково, что в Одесской области. Там обнаружили несколько имений и земельные участки приднестровского олигарха. Он поселился в имении на 600 квадратных метров на участке реки Дунай. На участке в 6 тысяч кадратних метров расположены два причала, несколько зданий охраны, лодки, сад, виноградники, беседка и гостевой дом.

      К слову: У "президента" Приднестровья нашли украинский паспорт

      В чем обвиняют сепаратиста Гушана

      Также на территории стоит вышка, которая, по словам охранника, принадлежит украинской телекоммуникационной компании "Интертелеком". Именно этот адрес в Вилково несколько лет назад Гушан указывал ранее как конечный бенефициар компании. Олигарх вышел из "Интертелекома" после того, как СБУ провела в компании обыски в рамках производства, открытого по трем статьям, среди которых "государственная измена".

      По версии следователей, менеджмент компании мог передавать российским спецслужбам данные об украинских абонентах, а также не переставал работать в оккупированном Россией Крыму, что является нарушением законодательства. Охранник имения Гушана подтвердил, что приднестровский олигарх регулярно – раз-два в неделю – приезжает в Вилково.

      При этом полиция с лета 2019 года расследует уголовное производство по имению Гушана – по факту "самовольного строительства на самовольно занятом участке", который относится к "особо ценным землям вдоль реки Дунай".


      Резиденция Гушана в Одесской области / Фото "Схем"

      Журналисты также выяснили, что в Вилково Гушану напрямую принадлежит еще один участок на побережье Дуная и опосредованно, через фирму "Экофортпост" – складские помещения.

      Отдыхает Гушан на острове Лимба, в районе устья Дуная Лебединка. Там расположены дома, сады, рыболовные снасти, солнечные батареи, беседки и несколько зданий, а также частная наблюдательная башня охотничьих угодий. Один из домов на 275 квадратов и более гектара земли находится в аренде компании "Экофортпост", связанной с Гушаном.

      В реестре прав на недвижимое имущество это официально называется "комплексом сооружений для отдыха", который напрямую принадлежит Гушану. При этом в местной Килийской райгосадминистрации заявили, что на острове нет объектов недвижимого имущества.

      Кроме того, у приднестровского олигарха есть вилла на 600 квадратных метров на первой линии от моря на территории закрытого города "Совиньон" в пригороде Одессы. Это имущество Гушан купил в феврале 2014 года – незадолго до трагических событий в Одессе.


      Вилла олигарха Гушана в Одессе / Фото "Схем"

      А под Киевом у Гушана есть земельный участок сельскохозяйственного назначения, который, по украинскому законодательству, может принадлежать только гражданину Украины.

      Это, а также то, что, по данным источников издания, в дни, когда Гушан приезжал в Вилково, государственную границу пересекал не иностранец, а гражданин Украины с таким именем и фамилией и датой рождения, может свидетельствовать о том, что у олигарха двойное гражданство. В Государственной миграционной службе прокомментировать это отказались.

      А сам Гушан на вопросы журналистов о гражданстве, бизнес-интересах на территории Украины, уголовных делах украинской спецслужбы, о возможной работе в аннексированом Крыму и цели скупки недвижимости и земельных участков в Украине – не ответил.

      Смотрите видео расследования журналистов "Схем" про олигарха Гушана:

       

      Как Приднестровье отделилось от Молдовы?В 1992 году 14 российская армия поддержала сепаратистов Приднестровья. Она стала защитником интересов местной элиты и пророссийского населения региона в ходе конфликта, который начинался. Во многом присутствие армии помешало молдавской власти силой решить конфликт.

      Ни одна цивилизованная страна не признает самостоятельности Приднестровья.

      Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Елитная недвижемость Расследования Новости Одессы Молдова Приднестровье Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:20 Даже Википедию переписали: почему протесты в Новых Санжарах были заранее спланированы
      Олександр Коваленко
      сегодня , 14:30 Украинские маты: ругайся красиво (18+)
      Настя Сукач
      сегодня , 11:30 Камины в загородных домах: как правильно обустроить
      Соня Волошин
      10 февраля , 21:35 Декор из старых джинсов: идеи для креативного дизайна – фото
      Ростислав Струтинський
      сегодня , 14:00 Магический звонок Зеленского и все вспомнили об украинке в Ухане
      Олена Трибушна
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук