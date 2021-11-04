Приехал в гости к семье: под Днепром прохожий до смерти избил мужчину

В Никопольском районе под Днепром между двумя мужчинами возник спор. Во время конфликта 42-летний местный житель избил 71-летнего мужчину, приехавшего в гости к родственникам. Пострадавший скончался в больнице.

Спор произошел на одной из улиц села Приднепровское 2 ноября. По данным "Днепра Оперативного", погибший приехал в гости к своим родственникам на поминальный вечер.

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Приехал к родственникам

Как выяснили полицейские, потерпевший уходил от родственников. По дороге встретил мужчину, с которым у него возникла ссора. Впоследствии она переросла в драку. Прохожий нанес удар потерпевшему, от которого тот упал на дорогу.

По информации "Днепра Оперативного", без сознания его нашли прохожие. Мужчина резко пришел в себя и отказался от госпитализации.

Вместе с сыном он пошел домой, где ему стало еще хуже. В этот раз пострадавшего госпитализировали. На следующий день он скончался.

Что угрожает злоумышленнику

Полицейские, опросив свидетелей и очевидцев преступления, установили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний местный житель. Правоохранители задержали злоумышленника на дому.

Следователи объявили ему подозрение в совершении преступления за нанесение "преднамеренных тяжких телесных повреждений". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.