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      Приехал оформлять загранпаспорт: СБУ задержала пророссийского боевика в Донецкой области

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      СБУ задержала пророссийского боевика
      СБУ задержала пророссийского боевика / СБУ

      Мужчину, который с 2015 года воевал против Украины в составе вооруженных формирований оккупантов, задержали правоохранители Службы безопасности. Случилось это 7 августа в Донецкой области. Житель Краматорска приехал на контролируемую Украиной территорию, чтобы оформить внутренний и заграничный украинские паспорта.

      Злоумышленник приехал к родственникам на подконтрольную украинской власти территорию Донецкой области. Там он и намеревался оформить внутренний и загранпаспорта, сообщил пресс-центр СБУ.

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      В 2015 году этот житель Краматорска вступил в вооруженное формирование "ДНР" и "служил автоматчиком в составе "5-й ОМБр ДНР", впоследствии в бандформировании "Пятнашка" и так называемом "Казачьем 11-м батальоне ЛНР". Боевик собирал информацию о численности, расположении и маршрутах передвижения украинских военных.

      ДНР
      У задержанного СБУ мужчины был при себе даже "военный билет ДНР"

      Задержанному уже сообщили о подозрении по статье 258-3 УКУ. Говорится о "создании террористической группы или террористической организации, руководстве такой группой или организацией или участии в ней, а также материальном, организационном или ином содействии созданию или деятельности террористической группы или террористической организации".

      Примечательно, что СБУ не задерживала "парламентариев ЛНР", которые пересекли мост вблизи Станицы Луганской и зашли за линию разграничения.

      "Задержание Кобцевой и Дейнеги в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной минских договоренностей и якобы нарушения перемирия", – заявили в Службе безопасности Украины.

      Между тем злоумышленнику из Краматорска уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. В случае признания судом вины ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Криминальные новости СБУ Оккупированные территории
      Источник: 24 канал
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