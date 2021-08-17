Всем детям сделали тесты на COVID-19. В большинстве – тесты были положительные. Их сразу изолировали от остальных несовершеннолетних. Об этом сообщили 17 августа.
К теме В детском лагере в Одесской области массовая вспышка коронавируса
Лагерь закрыли
Сначала больных было несколько. Все они – дети. Однако впоследствии коронавирусную инфекцию обнаружили у педагогов. Количество заболевших детей тоже значительно возросло. Все инфицированные сейчас находятся под наблюдением врачей.
В полиции отмечают, что дети отдыхали в оздоровительном центре, к которому относятся три лагеря. Один из них, предварительно известно, что это "Молодая гвардия", уже закрыли. Еще два – работают с соблюдением всех норм.
Данные о вспышке коронавируса занесли в Единый реестр досудебных расследований. Также полицейские открыли уголовное производство из-за нарушения санитарных правил по предотвращению инфекционных болезней в лагере.
Вспышка коронавируса в "Молодой Гвардии": что известно
- Об инфицировании стало известно 16 августа. Сначала заболели 26 человек, а затем – 44.
- Среди инфицированных: 42 ребенка и 2 работника. Сейчас ожидают результаты еще нескольких ПЦР-тестов.
- В пресс-службе областного департамента здравоохранения подтвердили эту информацию.
Интересно Дети какого возраста чаще всего заражают родственников коронавирусом
Последние случаи инфицирования детей в Украине
13 августа в Черновицкой больнице выросло количество детей, больных коронавирусом. Среди них есть малыши возрастом до одного года. Сейчас в заведении лечится 10 детей. У 8 коронавирус подтвердили, а еще 2 – ждут результатов. К счастью, детей в тяжелом состоянии нет.
Зато на Тернопольщине COVID-19 обнаружили у 9-месячного ребенка. Младенец лечится в стационарном отделе.