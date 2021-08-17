Всем детям сделали тесты на COVID-19. В большинстве – тесты были положительные. Их сразу изолировали от остальных несовершеннолетних. Об этом сообщили 17 августа.

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Лагерь закрыли

Сначала больных было несколько. Все они – дети. Однако впоследствии коронавирусную инфекцию обнаружили у педагогов. Количество заболевших детей тоже значительно возросло. Все инфицированные сейчас находятся под наблюдением врачей.

В полиции отмечают, что дети отдыхали в оздоровительном центре, к которому относятся три лагеря. Один из них, предварительно известно, что это "Молодая гвардия", уже закрыли. Еще два – работают с соблюдением всех норм.

Данные о вспышке коронавируса занесли в Единый реестр досудебных расследований. Также полицейские открыли уголовное производство из-за нарушения санитарных правил по предотвращению инфекционных болезней в лагере.

Вспышка коронавируса в "Молодой Гвардии": что известно

Об инфицировании стало известно 16 августа. Сначала заболели 26 человек, а затем – 44.

Среди инфицированных: 42 ребенка и 2 работника. Сейчас ожидают результаты еще нескольких ПЦР-тестов.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения подтвердили эту информацию.

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Последние случаи инфицирования детей в Украине

13 августа в Черновицкой больнице выросло количество детей, больных коронавирусом. Среди них есть малыши возрастом до одного года. Сейчас в заведении лечится 10 детей. У 8 коронавирус подтвердили, а еще 2 – ждут результатов. К счастью, детей в тяжелом состоянии нет.

Зато на Тернопольщине COVID-19 обнаружили у 9-месячного ребенка. Младенец лечится в стационарном отделе.