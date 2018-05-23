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Приём Порошенко в Белом доме помог организовать адвокат Трампа: его щедро отблагодарили

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Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа в Белом доме
Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа в Белом доме / Getty images

BBC сообщает, что встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом в Белом доме состоялась при содействии адвоката американского президента, который получил за это большое вознаграждение.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в Киеве.

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По данным издания, адвокат президента США Майкл Коэн получил не менее 400 тысяч долларов за помощь в организации первой встречи президента Украины Петра Порошенко и Дональда Трампа, состоявшейся в июне 2017 года.

"Услуги" Коэна оплачивали посредники, которые были на стороне Порошенко. Налаживанием связей с Трампом занимался бывший помощник Порошенко, а тот со своей попросил помощи у украинского нардепа, имя и политическая принадлежность которого не называется.

Как пишет BBC, несмотря на требования американского законодательства, Коэн действовал без регистрации в качестве представителя в Украине и Трампу, скорее всего, о "вознаграждении" адвоката не было известно.

Еще один собеседник утверждает, что общая сумма, которую выплатили Коэну за помощь в организации встречи Порошенко с Трампом составляет не менее 600 тысяч долларов. Правда, сам адвокат информацию о любом финансовом вознаграждении отрицает.

Напомним, первая встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом состоялась 20 июня 2017 года. Тогда Трамп принял украинского президента в Белом доме.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Петр Порошенко Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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