Мужчина находится в тяжелом состоянии. Об инциденте 6 ноября сообщили правоохранители.

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Неизвестные избили депутата из Херсонской области

Неизвестные остановили автомобиль супругов, напали на него и нанесли телесные повреждения водителю и пассажиру,

– заявили правоохранители.

В полиции уточнили, что мужчина в тяжелом состоянии в больнице и за его жизнь борются врачи. Предварительно известно, что пострадал депутат одной из ОТО Херсонщины.

Кстати, в полиции сообщили, что событие было внесено в Единый реестр досудебных расследований по факту умышленных тяжких телесных повреждений.

Обратите внимание! Если вина по этой статье будет доказана, то злоумышленникам грозит заключение и срок от 5 до 8 лет.



Неизвестные избили депутата и его жену

Вероятно, пострадал великий аграрий

Официально имя депутата не сообщают. Однако в местном телеграм-канале "Х***ая Одесса" написали, что пострадал депутат Мирненской ОТО, который является крупным аграрием.

Вчера вечером (говорится о 5 ноября – 24 канал) в районе завода "Центролит" на Новониколаевской дороге неизвестные остановили депутата Toyota Land Cruiser Prado, напав на него и жену, которая была за рулем,

– говорится в сообщении.

По непроверенным данным, мужчине разбили коленные суставы.



В пригороде Одессы напали на депутата и его жену

Коротко о последних подобных трагических инцидентах с депутатами