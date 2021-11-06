В пригороде Одессы неизвестные избили депутата из Херсонской области: он в тяжелом состоянии
Источник:Нацполиция
В пригороде Одессы неизвестные остановили автомобиль, в котором ехали депутат с женой. Они напали на них и избили.
Мужчина находится в тяжелом состоянии. Об инциденте 6 ноября сообщили правоохранители.
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Неизвестные избили депутата из Херсонской области
Неизвестные остановили автомобиль супругов, напали на него и нанесли телесные повреждения водителю и пассажиру,
– заявили правоохранители.
В полиции уточнили, что мужчина в тяжелом состоянии в больнице и за его жизнь борются врачи. Предварительно известно, что пострадал депутат одной из ОТО Херсонщины.
Кстати, в полиции сообщили, что событие было внесено в Единый реестр досудебных расследований по факту умышленных тяжких телесных повреждений.Обратите внимание! Если вина по этой статье будет доказана, то злоумышленникам грозит заключение и срок от 5 до 8 лет.
Неизвестные избили депутата и его жену
Вероятно, пострадал великий аграрий
Официально имя депутата не сообщают. Однако в местном телеграм-канале "Х***ая Одесса" написали, что пострадал депутат Мирненской ОТО, который является крупным аграрием.
Вчера вечером (говорится о 5 ноября – 24 канал) в районе завода "Центролит" на Новониколаевской дороге неизвестные остановили депутата Toyota Land Cruiser Prado, напав на него и жену, которая была за рулем,
– говорится в сообщении.
По непроверенным данным, мужчине разбили коленные суставы.
В пригороде Одессы напали на депутата и его жену
Коротко о последних подобных трагических инцидентах с депутатами
- 8 октября в Верховной Раде потеряла сознание нардеп Анна Скороход. В парламент оперативно прибыла скорая помощь. Впоследствии рассказали, что такова была реакция на смерть Антона Полякова.
- Народный депутат Антон Поляков умер 8 октября ночью. Ему стало плохо в такси. Полиция еще расследует дело.
- 24 июля неизвестные в Коростене напали на депутата горсовета от "Слуги народа" Андрея Недашковского. Его избили и отобрали сумку с документами и деньгами.