Пригородные маршруты в Харькове подорожают: все из-за роста цен на топливо
В Харьковской области подорожает проезд на двух пригородных маршрутах. Причиной тому является существенное подорожание топлива, объяснил директор одной из компаний-перевозчиков.
Источник:KHARKIV Today
Подорожал проезд на 2 гривны. Говорится о маршрутах №1182 Харьков – Новый Высокий (Харьковский район) и №1164 Харьков – Терновая (Харьковский район).
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Что известно об изменении стоимости проезда
Билет на автобус Харьков – Новый Высокий ранее стоил 15 гривен, а на маршруте Харьков – Терновая – 18 гривен.
Теперь стоимость проезда соответственно составляет 17 и 20 гривен.
Объявления о подорожании уже развесили в автобусах на этих маршрутах.
Мы подняли стоимость проезда. Это связано с тем, что подорожало топливо. Есть еще другие перевозчики, которые подняли гораздо больше – на 5 гривен, а мы подняли всего на 2 гривны. В автобусах мы вывешиваем объявления, из-за чего произошло подорожание,
– пояснил директор "Укравтотранс плюс" Леонид Лосев.
Дополнительным стимулом к такому решению стало и уменьшение пассажиропотока и отсутствие компенсации за льготников.
Поэтому перевозчик рассматривает повышение стоимости проезда и на других рейсах.
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