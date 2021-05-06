В Харьковской области подорожает проезд на двух пригородных маршрутах. Причиной тому является существенное подорожание топлива, объяснил директор одной из компаний-перевозчиков.

Подорожал проезд на 2 гривны. Говорится о маршрутах №1182 Харьков – Новый Высокий (Харьковский район) и №1164 Харьков – Терновая (Харьковский район).

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Что известно об изменении стоимости проезда

Билет на автобус Харьков – Новый Высокий ранее стоил 15 гривен, а на маршруте Харьков – Терновая – 18 гривен.

Теперь стоимость проезда соответственно составляет 17 и 20 гривен.

Объявления о подорожании уже развесили в автобусах на этих маршрутах.

Мы подняли стоимость проезда. Это связано с тем, что подорожало топливо. Есть еще другие перевозчики, которые подняли гораздо больше – на 5 гривен, а мы подняли всего на 2 гривны. В автобусах мы вывешиваем объявления, из-за чего произошло подорожание,

– пояснил директор "Укравтотранс плюс" Леонид Лосев.

Дополнительным стимулом к ​​такому решению стало и уменьшение пассажиропотока и отсутствие компенсации за льготников.

Поэтому перевозчик рассматривает повышение стоимости проезда и на других рейсах.