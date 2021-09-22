Суд отклонил апелляционные жалобы родных погибших и прокуратуры, которые просили максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Читайте также Гибель подполковника ГСЧС Азаренкова с дочерью в ДТП: мажору Габышеву дали 9 лет

Апелляционные жалобы прокурора, потерпевших и представителя потерпевшего оставить без удовлетворения, приговор Киевского районного суда города Харькова от 8 апреля 2021 года в отношении Габышева оставить без изменений,

– объявила председательствующая судья Виктория Яковлева.

Любовь Азаренкова, которая потеряла в ДТП мужа и дочь, ответила на решение: "10 лет – это ничего за две жизни. Если вы считаете, что этого мало. Я прошу хотя бы эти 10 лет".

Адвокат считает приговор обоснованным

Адвокат отметил, что "фактически было назначено почти максимальное наказание". По его словам Габышев в ходе судебного разбирательства искренне признавал вину, не оспаривал, каялся".

Признал в полном объеме и гражданский иск, частично возмещению моральный вред в размере 100 тысяч гривен, поэтому я считаю приговор суда первой инстанции обоснованно и прошу оставить без изменений,

– добавил правозащитник.

К слову Никогда не прощу, сволочь, – жена Азаренкова обратилась к виновнику смертельного ДТП

Что известно о деле Габышева: кратко