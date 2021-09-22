Приговор обвиняемому в ДТП с двумя погибшими в Харькове Габышеву вступил в силу
Источник:"Суспільне"
Апелляционный суд Харькова оставил без изменений приговор Киевского райсуда по делу о ДТП с двумя погибшими. Следовательно, наказание в 9 лет тюрьмы для виновника аварии Дмитрия Габышева вступило в силу.
Суд отклонил апелляционные жалобы родных погибших и прокуратуры, которые просили максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Читайте также Гибель подполковника ГСЧС Азаренкова с дочерью в ДТП: мажору Габышеву дали 9 лет
Апелляционные жалобы прокурора, потерпевших и представителя потерпевшего оставить без удовлетворения, приговор Киевского районного суда города Харькова от 8 апреля 2021 года в отношении Габышева оставить без изменений,
– объявила председательствующая судья Виктория Яковлева.
Любовь Азаренкова, которая потеряла в ДТП мужа и дочь, ответила на решение: "10 лет – это ничего за две жизни. Если вы считаете, что этого мало. Я прошу хотя бы эти 10 лет".
Адвокат считает приговор обоснованным
Адвокат отметил, что "фактически было назначено почти максимальное наказание". По его словам Габышев в ходе судебного разбирательства искренне признавал вину, не оспаривал, каялся".
Признал в полном объеме и гражданский иск, частично возмещению моральный вред в размере 100 тысяч гривен, поэтому я считаю приговор суда первой инстанции обоснованно и прошу оставить без изменений,
– добавил правозащитник.
К слову Никогда не прощу, сволочь, – жена Азаренкова обратилась к виновнику смертельного ДТП
Что известно о деле Габышева: кратко
- Трагедия произошла на трассе Киев – Харьков – Довжанский 21 октября 2020 года. Автомобиль Toyota Land Cruiser врезался в Lanos.
- Погибший Дмитрий Азаренков возглавлял 32 пожарно-спасательную часть Харькова. Он находился в автомобиле вместе с 15-летней дочерью.
- Сразу после аварии 19-летний Габышев уверял, что за рулем был не он. Впрочем, впоследствии парень полностью признал свою вину.