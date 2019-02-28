Приговор по делу крымских "шпионов", или Как один военный стал предателем двух стран

Российский военный суд признал виновными в государственной измене граждан РФ Дмитрия Долгополова и его гражданскую жену Анну Сухоносову. Случилось это 28 февраля, хотя задержали подозреваемых в Симферополе еще в сентябре 2017. Их осудили за шпионаж в пользу Украины, потому что они "признали вину". При этом следствие почему-то продолжалось более года.

Предатель Украины

Анну Сухоносову обвиняли, что ее в 2015 году завербовал – где-то на территории "континентальной Украины" – работник разведки Минобороны Украины полковник Игорь Клименко (в украинских правоохранительных органах работает такой человек – впрочем, это полковник полиции). А та, мол, привлекла Дмитрия Долгополова к сотрудничеству с украинской спецслужбой – за денежное вознаграждение.

Читайте также: Россия не сможет скрыть свои военные действия за границей, – The New York Times

До 2014 года Долгополов был военнослужащим ВСУ, но предал присягу и перешел служить к россиянам после аннексии Крыма. Военные, котороые когда-то служили вместе с Долгополовым, и остались верны долгу, рассказывали о предателе в одном ключе: в РФ пошел за деньги.



Анна Сухоносова: бухгалтер, фитнес-инструктор, "шпионка"

В 2017 году Долгополов якобы сфотографировал на смартфон какие-то документы, которые считал секретными. И передал телефон Сухоносовой, чтобы та через интернет сбросила фотографии Украине.



Дмитрий Долгополов: артиллерист, военный, предатель Украины, "шпион"

Почему Долгополов не мог их сбросить самостоятельно – неизвестно. Как и неизвестно, какие именно сведения "пытались передать" Долгополов и Сухоносова в Украину. Суд только указал, что они угрожают обороне России. Пару арестовали и вывезли в Москву – в сентябре 2017 года.

Смотрите видео о задержании Долгополова и Сухоносовой:

Предатель России

Следствие длилось долго – более года, вплоть до декабря 2018 года. Хотя следователи уверяли, что Долгополов сразу дал показания, где во всем сознался. После завершения следствия обоих подозреваемых перевезли в Ростов (по неизвестным причинам), где и начался суд. Девять судебных заседаний понадобилось судьям, чтобы изучить материалы и вынести приговор. Конечно, в полностью закрытом режиме.

Читайте также: 11 лет за шпионаж: в Израиле отправили за решетку экс-министра

Сухоносовой присудили "всего" 9 лет обычного режима, а вот Долгополову – 10 лет строгого режима. Конечно, как уверяют российские правоохранители, оба "шпиона" горько жалеют о содеянном. Именно поэтому приговоры такие "мягкие" – прокуроры требовали 20 лет. К слову, в том же Ростове, говорят, проживает еще один известный осужденный за государственную измену персонаж – Виктор Янукович. Впрочем, украинский суд дал ему всего 13 лет.