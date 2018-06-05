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Приговор Сущенко: стало известно, какие действия в России "пришили" украинскому журналисту

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В России осудили Романа Сущенко
В России осудили Романа Сущенко / ТАСС

Украинского журналиста Романа Сущенко в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы работу на украинскую разведку и попытку выяснить возможность нового наступления пророссийских боевиков Донбасса на Мариуполь.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Отметим, что 4 июня Московский городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

По информации издания, следствие Федеральной службы безопасности России считает, что Сущенко, который прилетел в сентябре 2016 года из Парижа в Москву в отпуск к двоюродному брату, использовал свой визит не только для встреч с родственником, но и для сбора информации.

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Российские следователи утверждают, что выпускник военного училища Сущенко, который имел звание полковника, якобы работал на украинскую разведку под прикрытием журналиста. По версии ФСБ, Сущенко интересовали структурные подробности Росгвардии, созданной незадолго до этого.

Следователи также уверяют, что Сущенко пытался выяснить у бывших российских военных возможность нового наступления пророссийских боевиков Донбасса на Мариуполь.

"Первое наступление – в августе 2014 года – привело к фактическому разгрому украинских войск, в результате которого "ополченцы" едва не получили выход к морю", – отмечает издание.

В свою очередь знакомые Сущенко убеждены, что следователям ФСБ было заранее известно о военном прошлом журналиста, что и стало поводом для установления слежки за ним.

К слову, главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского могут обменять на украинского журналиста, политзаключенного в России Романа Сущенко. Такое убеждение высказал адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ Война на Донбассе журналисты Роман Сущенко Новости Мариуполя ФСБ
Источник: 24 Канал
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