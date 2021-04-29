У Держдепартаменті США порадили союзникам утриматися від укладення великих контрактів на поставки російського озброєння. Адже через це вони можуть потрапити під санкції.

Таку заяву 29 квітня зробив державний секретар Ентоні Блінкен. Він говорив про це у ході "круглого столу" в Держдепартаменті США.

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Всім союзникам США слід уникати великих закупівель російського озброєння. Мовиться, зокрема, про нові партії С-400,

– підкреслив Блінкен.

Й зазначив, що за укладення таких угод можуть бути запроваджені обмежувальні заходи. Це передбачає закон про санкції щодо противників США.

Коментуючи постачання російських зенітно-ракетних комплексів С-400 до Туреччини, Блінкен звернув увагу на те, що США виступали проти цієї угоди.

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Джерело: "Вікіпедія"