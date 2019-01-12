Приходилось бежать всю дистанцию с неприятными ощущениями, – Вита Семеренко

Украинская биатлонистка Вита Семеренко, которая финишировала на 26-й позиции в гонке преследования в немецком Оберхофе, прокомментировала свой результат. Вита заявила, что ее шансы финишировать высоко сделала невозможными плохая стрельба на первом огневом рубеже.

Вита, начав гонку на высоком шестом месте, в итоге потеряла целых двадцать позиций.

Читайте также: Украинские биатлонисты провалили спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

"Чувствую себя хорошо, несмотря на ветер и небольшой туман работалось вполне неплохо, просто с первым рубежом не справилась. Сделала поправку на ветер, а в итоге, как оказалось, ее не нужно было делать. Это моя ошибка, а после трех штрафных кругов отпала где-то по первую двадцатку или даже тридцатку спортсменок.

На следующих огневых рубежах нужно было стрелять в ноль, но не получилось, и в итоге вот такой результат. Сегодня на последнем круге я чувствовала себя гораздо лучше, чем в спринте. Что касается лыж, то они шли очень хорошо. Просто у меня такая техника, что мне очень сложно по глянцу бегать, сразу ноги отекают, поэтому приходилось бежать всю дистанцию с неприятными ощущениями", – цитирует Виту сайт Федерации биатлона.

Напомним, что лучшей среди украинок в персьюте стала Анастасия Меркушина, которая с одним промахом заняла 19-е место, стартовав 35-й. Выиграла же гонку итальянка Лиза Виттоцци.