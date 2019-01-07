Приходится давать интервью в перерыве матча: Костевич удивил, как общается со СМИ в Польше
Бывший игрок львовских "Карпат" Владимир Костевич, который сейчас играет за "Лех", рассказал о том, как отличается работа футболистов с журналистами в Польше и Украине.
"В Польше, если нужно, то приходится давать интервью в перерыве поединка, не говоря уже о до и послематчевом общении с представителями СМИ", – сказал Костевич в интервью Zbirna.com.
Читайте также: Самая сильная футболистка Украины пожаловалась на уровень зарплаты, как у продавца
Также 26-летний защитник рассказал, отказывают ли футболисты в интервью журналистам.
"В Польше это редкость. После матча вообще пресс-атташе называет две фамилии и футболисты идут в микст-зону", – резюмировал Костевич.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
Хоккеисты из "Айлендерс" выиграли нью-йоркское дерби у "Рейнджерс"15 февраля 2013 , 12:51
Формула-1: Ромен Грожан - самый быстрый пилот второго дня испытаний2 марта 2013 , 12:31
Бойко оштрафовали на 25 тысяч за использование пиротехники. ФОТО13 сентября 2013 , 09:15
Булатов: Я настоятельно рекомендую ФФУ не проводить финал Кубка в Полтаве8 мая 2014 , 13:37