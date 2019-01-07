Приходится давать интервью в перерыве матча: Костевич удивил, как общается со СМИ в Польше

Бывший игрок львовских "Карпат" Владимир Костевич, который сейчас играет за "Лех", рассказал о том, как отличается работа футболистов с журналистами в Польше и Украине.

"В Польше, если нужно, то приходится давать интервью в перерыве поединка, не говоря уже о до и послематчевом общении с представителями СМИ", – сказал Костевич в интервью Zbirna.com.

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Также 26-летний защитник рассказал, отказывают ли футболисты в интервью журналистам.

"В Польше это редкость. После матча вообще пресс-атташе называет две фамилии и футболисты идут в микст-зону", – резюмировал Костевич.

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