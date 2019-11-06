Приходится мне краснеть, – Абромавичус о значительном падении экспорта "Укроборонпрома"

Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" сократили объемы экспорта до 451 миллионов долларов в год по сравнению с 900 миллионами долларов в 2013 году.

Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус отметил, что в госконцерне будут сокращать количество экспортеров: с 6 до 2 на начальном этапе.

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Он уточнил, что для исправления ситуации на это направление назначили "ветерана движения" Михаила Морозова, который более 10 лет руководил группой ISTIL и имеет значительный опыт управления спецэкспортерами, в частности ГП "Прогресс".

Абромавичус отметил, что в "Укроборонпроме" экспортом занимается 1500 человек, тогда как в турецкой компании с экспортом более чем 300 миллионов в год – всего 80 специалистов.

Люди сидят в центре Киева, непонятно чем занимаются. Будем мотивировать тех людей, которые останутся с нами работать, потому что каждый раз, когда едешь за границу, приходится краснеть,

– описал текущую ситуацию и планы Абромавичус.

В качестве примера он привел свою недавнюю поездку в Перу и рассказал о критике со стороны коллег из стран Южной Америки. По его словам, импортерам в этом регионе трудно даже выговорить названия: "Укроборонпром", "Спецтехноэкспорт", "Укрспецэкспорт".

Он подчеркнул, что такое бескультурье и нескоординированность внутри концерна должна прекратиться.

Отметим, что 23 октября концерн объявил конкурсные отборы на руководителей вышеназванных предприятий-спецэкспортеров.

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Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"? По данным расследования журналистов Bihus.Info, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Поставки проходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.



К коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Участники коррупционных схем организовывали сделки через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском" (на тот момент принадлежал Порошенко), а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

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