17:15
6 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне возрождают идола вместо Вовы. Путин присел на стакан
      Вєсті Кремля
      23:04, 5 ноября
      Вести.UA: Ляшко обратился к Зеленскому. Тищенко снова в центре скандала
      Вєсті.UA
      19:35, 5 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Приходится мне краснеть, – Абромавичус о значительном падении экспорта "Укроборонпрома"

      51 Читати новину українською
      Экспорт предприятий "Укроборонпрома" значительно упал
      Экспорт предприятий "Укроборонпрома" значительно упал / delo.ua

      Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" сократили объемы экспорта до 451 миллионов долларов в год по сравнению с 900 миллионами долларов в 2013 году.

      Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус отметил, что в госконцерне будут сокращать количество экспортеров: с 6 до 2 на начальном этапе.

      По теме: "Укроборонпром" разорвал контракты с главами двух предприятий-спецэкспортеров: детали

      Он уточнил, что для исправления ситуации на это направление назначили "ветерана движения" Михаила Морозова, который более 10 лет руководил группой ISTIL и имеет значительный опыт управления спецэкспортерами, в частности ГП "Прогресс".

      Абромавичус отметил, что в "Укроборонпроме" экспортом занимается 1500 человек, тогда как в турецкой компании с экспортом более чем 300 миллионов в год – всего 80 специалистов.

      Люди сидят в центре Киева, непонятно чем занимаются. Будем мотивировать тех людей, которые останутся с нами работать, потому что каждый раз, когда едешь за границу, приходится краснеть,
      – описал текущую ситуацию и планы Абромавичус.

      В качестве примера он привел свою недавнюю поездку в Перу и рассказал о критике со стороны коллег из стран Южной Америки. По его словам, импортерам в этом регионе трудно даже выговорить названия: "Укроборонпром", "Спецтехноэкспорт", "Укрспецэкспорт".

      Он подчеркнул, что такое бескультурье и нескоординированность внутри концерна должна прекратиться.

      Отметим, что 23 октября концерн объявил конкурсные отборы на руководителей вышеназванных предприятий-спецэкспортеров.

      Расследование: Армия не получила почти полсотни БТРов: резонансные детали расследования

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"? По данным расследования журналистов Bihus.Info, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Поставки проходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.

      К коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Участники коррупционных схем организовывали сделки через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском" (на тот момент принадлежал Порошенко), а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

      Все о коррупционных схемах в Укроборонпроме – читайте в материалах 24 канала.

      blog_ava
      Я вас всех на ноль умножу, – пьяный работник ГПУ угрожал полицейским в Киеве
      сегодня
      499
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Айварас Абромавичус Укрспецэкспорт Экспорт Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто о чем, а Путин все в войнушку играет, или С кем теперь собирается бороться Кремль
      сегодня , 17:00 Кто о чем, а Путин все в войнушку играет, или С кем теперь собирается бороться Кремль
      СерпомПо 181
      Как спасти Раду и законы от турборежима
      сегодня , 16:59 Как спасти Раду и законы от турборежима
      5
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      сегодня , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      182
      "Лапулечка, у нас дурдом": будут ли рассматриваться судом декларации Труханова в закрытом режиме
      сегодня , 16:50 "Лапулечка, у нас дурдом": будут ли рассматриваться судом декларации Труханова в закрытом режиме
      Катерина Петренко 45
      Ярослав Ракицкий: как пройти путь от главной надежды в защите до изгнанника в сборной Украины
      сегодня , 15:05 Ярослав Ракицкий: как пройти путь от главной надежды в защите до изгнанника в сборной Украины
      Ігор Саджениця 176
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук