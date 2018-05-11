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Приходько призвала к решительным действиям из-за выступлений украинских артистов в России

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Приходько отреагировала на выступление Козловского в Москве
Приходько отреагировала на выступление Козловского в Москве / Фото из открытых источников

Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько предлагает провести масштабную ревизию званий и наград, в том числе среди артистов, которые активно выступают и гастролируют на территории страны-агрессора России.

Такое мнение исполнительница выразила на своей странице в Facebook, комментируя выступление заслуженного артиста Украины Виталия Козловского на концерте ко Дню Победы в Москве 9 мая.

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По ее словам, украинцы не обращали особого внимания ни на его совместные фото с одиозной экс-мэром Славянска Нелей Штепой, которая призвала Путина ввести войска в Украину, ни на слова Козловского о том, что "он не знает, кто начал войну" в Украине. Лишь после концерта артиста в Москве – "все проснулись".

"Вот объясните мне как так – человек, если так о Козловском можно выразиться, поддерживает колаборантку Штепу, не знает, кто с кем воюет, развлекает оккупантов – заслуженный артист Украины, и человек, который отказался от всех связей с Россией, ездит на фронт с концертами и помощью, спускается в окопы и блиндажи к нашим Воинам – заслуженный артист Украины", – подчеркнула Приходько.

В то же время, артистка уточнила, что за этими словами подразумевает себя.

Почему я должна быть в одном "клубе" с ним, Лободой, всякими там Лорак и Повалий, которые вообще "народные"? Может наконец время начать масштабную ревизию званий и наград?
– предложила Приходько.

Кроме того, певица привела пример Юрия Шухевича, сына главного командира УПА Романа Шухевича, который был многолетним узником советских лагерей, и потерял там зрение и председателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, которые тоже являются Героями Украины.

"Ну как так? Сколько все это может продолжаться?" – спрашивает певица.

Напомним, 9 мая в Москве в районе Солнцево на концерте ко Дню Победы выступил украинский певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский.

Сам исполнитель заявил, что не считает свое выступление в России предательством и не боится травли, ведь он продвигал там "украинскую идею и нашу правду простым людям".

Теги: Новости Украины Война на Донбассе LifeStyle Украина – Россия Новости России Российские гастролеры Анастасия Приходько
Источник: 24 Канал
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