Приходько рассказала, что ее больше всего возмущает после Революции Достоинства

Украинская певица Анастасия Приходько откровенно разочарована тем, что новая власть не изменила принципы сотрудничества Украины с Россией после Революции Достоинства.

Об этом она рассказала изданию "Главред".

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"Странно, почему у нас российские банки работают. Странно, почему российские товары на полках. Удивительно, почему до сих пор ведутся торги с Россией. Просто интересно. Да, понятно, что вся предыдущая власть работала с Кремлем, но пришла новая. Только ничего не меняется", – отметила певица.

Кроме того, ее удивляет, почему украинским военным в зоне АТО не дают воевать.

Сепары обстреливают наших (военных – 24) – каждый день "двухсотые" и "трехсотые", а наши даже стрелять не могут, потому что, видите ли, минские договоренности. Вопрос – сколько это еще будет продолжаться? Почему они там стоят? Что они делают? Знаю, что наши ребята готовы идти до конца. Но как? Им связали руки, ничего не могут сделать. Уверена на 100%, если бы была возможность, наши пацаны закончили все в один момент, не позволив этому начаться,

– убеждена Приходько.

По ее мнению, война на востоке Украины кому-то нужна. Поэтому все заморозилось и никуда не продвигается.