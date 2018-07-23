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Приходько судится из-за рекламы Порошенко с ее участием

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Анастасия Приходько
Анастасия Приходько / oligarh.media

Законно ли политики используют известных украинцев в политической агитации должен определить столичный Печерский суд. Там начали рассмотрение дела, где сторонами выступают Анастасия Приходько и компания, которая сняла рекламу для Петра Порошенко.

Иск певицы, направленный в суд, касается видеоролика, в котором ее пригласили сняться – это должен быть социальный ролик об Украине и жизни простых укринцев. Однако после съемок этот видеосюжет вышел на многих телеканалах в другом свете – оказалось, что его представили в качестве рекламного сюжета в поддержку Петра Порошенко.

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Певица требует материального возмещения 500 тысяч гривен за использование образа в политической рекламе без ее согласия. А также моральной компенсации в размере символической 1 грн.

Адвокат Приходько говорит, если компания, которая снимала рекламу для президента и сама Администрация гаранта, не попросит прощения, они будут требовать большей материальной компенсации. Правда, сегодня суд не состоялся, его перенесли на 15 августа.

 

Теги: Анастасия Приходько Петр Порошенко Новости Украины Музыка
Источник: 24 канал
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