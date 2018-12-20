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      Прихожане УПЦ МП устроили под Радой акцию против переименования церкви на РПЦ: фото и видео

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      Прихожане УПЦ МП устроили под Радой митинг против переименования церкви на РПЦ
      Прихожане УПЦ МП устроили под Радой митинг против переименования церкви на РПЦ / hromadske.ua

      Прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата устроили акцию под Верховной Радой с требованием не вмешиваться в дела церкви. Они выступают против переименования УПЦ МП на Русскую православную церковь в Украине.

      Об этом сообщает Громадское.

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      Известно, что прихожан беспокоит процедура перехода верующих из УПЦ МП в новообразованную Православную церковь Украины.

      Мы украинцы, мы в Украине или на Украине, безразлично. Почему мы должны называться иначе?,
      – сказал участник акции.

      упц мп протест рада київ рпц

      Под Радой прихожане УПЦ МП устроили протест // Фото: Громадское

      К слову, недавно Украинская православная церковь Московского патриархата созвала внеочередное заседание Синода на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, который возглавил митрополит Онуфрий. На заседании Синода УПЦ МП освободили от должности и запретили служение двум участников Объединительного собора от Украинской православной церкви Московского патриархата.

      На акцию под Радой уже собралось около 500 прихожан УПЦ МП.

      Власть должна услышать людей, потому что если людей услышит Бог, то конец этой власти,
      – отметил участник акции Юрий Молчанов.

      Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщалось ранее.

      Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви Епифание

       

      Теги: Новости Украины Религия Единая поместная церковь Новости Киева Верховная Рада УПЦ МП Новости России Епифаний
      Источник: 24 Канал
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