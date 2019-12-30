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      Прихожане в церкви в США застрелили нападавшего, который убил двоих людей: видео 18+

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      Стрельба в церкви в США / Скриншот с видео

      Стрельба в церкви в американском штате Техас произошла в воскресенье, 29 декабря, прямо во время религиозной службы. Нападающий убил двух человек и погиб сам от выстрелов других прихожан.

      Мужчина, личность которого пока не известна, начал стрелять в христианской церкви недалеко от города Форт-Уэрт в Техасе. Он успел убить двух человек, еще один посетитель церкви в критическом состоянии. Об этом рассказало издание CBS.

      Чийте также: Два человека погибли во время съемок клипа в США: обстоятельства трагедии

      Вместе с этим чиновник из Департамента общественной безопасности Техаса Джефф Уильямс рассказал, что "героические прихожане" остановили нападающего – они сразу же после первого выстрела вытащили собственное оружие и застрелили агрессора.

      Церковная служба, во время которой произошла трагедия, была в прямом эфире местного канала, поэтому весь город видел, что произошло.

      Смотрите видео со стрельбой в церкви в США:

      Мотивы стрелка до сих пор пытаются выяснить.

      Заметим, что в штате Техас гражданам разрешено иметь огнестрельное оружие.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Жертвы Стрельба Новости США
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