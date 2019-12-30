Прихожане в церкви в США застрелили нападавшего, который убил двоих людей: видео 18+

Стрельба в церкви в американском штате Техас произошла в воскресенье, 29 декабря, прямо во время религиозной службы. Нападающий убил двух человек и погиб сам от выстрелов других прихожан.

Мужчина, личность которого пока не известна, начал стрелять в христианской церкви недалеко от города Форт-Уэрт в Техасе. Он успел убить двух человек, еще один посетитель церкви в критическом состоянии. Об этом рассказало издание CBS .

Чийте также: Два человека погибли во время съемок клипа в США: обстоятельства трагедии

Вместе с этим чиновник из Департамента общественной безопасности Техаса Джефф Уильямс рассказал, что "героические прихожане" остановили нападающего – они сразу же после первого выстрела вытащили собственное оружие и застрелили агрессора.

Церковная служба, во время которой произошла трагедия, была в прямом эфире местного канала, поэтому весь город видел, что произошло.

Смотрите видео со стрельбой в церкви в США:

Мотивы стрелка до сих пор пытаются выяснить.

Заметим, что в штате Техас гражданам разрешено иметь огнестрельное оружие.