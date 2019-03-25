Прихватил секретные документы: экс-офицер ВСУ перешел на сторону пророссийских боевиков
Экс-заместитель начальника службы защиты информации Донецкого областного военкомата в Мариуполе Юрий Аушев перешел на сторону врага.
С собой мужчина забрал еще и секретные документы, об этом боевики сначала сообщили на одном из каналов в Telegram. Мол, документацию исследуют спецслужбы так называемой "ДНР".
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Журналистам 24 канала в военкомате Мариуполя подтвердили информацию о побеге Аушева.
Беглеца уже успели показать и на одном из российских телеканалов. Тамошним журналистам он рассказывал о нелегкой службе в ВСУ и о секретных файлах, которые он привез с собой – якобы для того, чтобы обеспечить себе и своей семье мирную жизнь.
По данным СБУ, мужчина проходил службу в Донецком областном военном комиссариате с 2004 года и был освобожден из рядов ВСУ в запас 26 декабря 2018 года. В ведомстве выясняют объем информации, связанной с государственной тайной, к которой он был допущен.
Об Аушеве рассказывают в эфире одного из телеканалов РФ: смотрите видео
Отметим, что накануне СБУ поймала боевика, который воевал против Украины.