Прихватил секретные документы: экс-офицер ВСУ перешел на сторону пророссийских боевиков

Экс-заместитель начальника службы защиты информации Донецкого областного военкомата в Мариуполе Юрий Аушев перешел на сторону врага.

С собой мужчина забрал еще и секретные документы, об этом боевики сначала сообщили на одном из каналов в Telegram. Мол, документацию исследуют спецслужбы так называемой "ДНР".

Читайте также: Оккупанты России проводят масштабные военные учения в Крыму

Журналистам 24 канала в военкомате Мариуполя подтвердили информацию о побеге Аушева.

Беглеца уже успели показать и на одном из российских телеканалов. Тамошним журналистам он рассказывал о нелегкой службе в ВСУ и о секретных файлах, которые он привез с собой – якобы для того, чтобы обеспечить себе и своей семье мирную жизнь.

По данным СБУ, мужчина проходил службу в Донецком областном военном комиссариате с 2004 года и был освобожден из рядов ВСУ в запас 26 декабря 2018 года. В ведомстве выясняют объем информации, связанной с государственной тайной, к которой он был допущен.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!!! В мережі Інтернет, в сюжеті телеканалу Росія-24 за темою: “Спецслужбы ДНР получили тысячи... Опубліковано Сухопутні війська ЗС України Понеділок, 25 березня 2019 р.

Об Аушеве рассказывают в эфире одного из телеканалов РФ: смотрите видео

Отметим, что накануне СБУ поймала боевика, который воевал против Украины.