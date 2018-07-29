Приянка Чопра и Ник Джонас обручились после двух месяцев отношений

Известный 25-летний певец Ник Джонас и 36-летняя индийская модель Приянка Чопра заявили о помолвке.

Об этом пишет издание People.

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Только в июне звездная пара подтвердила слухи об отношениях. После чего влюбленные начали публиковать совместные фото в соцсетях и появляться вместе на официальных мероприятиях.

Отмечается, что Ник сделал предложение Приянке в день ее рождения, 18 июля.

"Его друзья и семья никогда не видели его таким счастливым, и они все очень волнуются за него. Он безусловно очень серьезно относится к ней", – рассказал изданию инсайдер.



Приянка Чопра и Ник Джонас / Getty

Интересно, что Приянка Чопра уже познакомила жениха со своей подругой, герцогиней Сассекской Меган Маркл и принцем Гарри. Встреча состоялась в Костволдсе (графство Оксфордшир).

Как сообщает издание HindustanTimes, герцогиня полностью поддержала выбор своей подруги и считает, что пара прекрасно подходит друг другу.