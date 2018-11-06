Приянка Чопра отгуляла девичник и "посестрилась" с Софи Тернер: забавные фото

Индийская модель Приянка Чопра уже скоро сыграет свою свадьбу с известным исполнителем Ником Джонасом. Перед этим новоиспеченная невеста отгуляла девичник со своими звездными подругами, среди которых – звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая также встречается с мужчиной из семейства Джонасов – 29-летним певцом Джо.

Новые снимки Приянка опубликовала на своей странице в Instagram.

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Чопра начала празднование девичника неделю назад с вечеринки в легендарном бутике Tiffany & Co. После этого актриса с ближайшими подругами отправились в евротур в Амстердам.

Приянка Чопра в Амстердаме / Instagram



Девичник Приянки Чопры / Instagram

Заметим, что давней подруги Приянки, герцогини Сассекской Меган Маркл, не было на девичнике.

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Для вечеринки Приянка продемонстрировала оригинальное белое платье от Georges Chakra Couture, зато для ее подруг был выбран дресс-код в красных и черных цветах.



Приянка Чопра / Instagram

Порадовало поклонников новое фото, которое Приянка опубликовала на своей странице в Instagram в конце празднования. На нем индийская актриса позирует с Софи Тернер с масками для сна, на которых пишет слово "похмелье".

"Утро после... ", – прокомментировала фотографию Приянка.



Приянка Чопра и Софи Тернер / Instagram

Напомним, что Ник Джонас сделал предложение своей любимой Приянке, которая старше его на 10 лет, в июле этого года. Помолвка Приянки и Ника прошла в родном городе актрисы Мумбаи. Пара соединила свои судьбы в одном из храмов по национальным индийским традициям.