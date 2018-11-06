21:41
6 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сложные отношения Жириновского и мигрантов. Путин возвращает СССР
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 ноября
      Вести.UA. 50 оттенков депутатов. Волшебный лифт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:33, сегодня
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Приянка Чопра отгуляла девичник и "посестрилась" с Софи Тернер: забавные фото

      52 Читати новину українською
      Девичник Приянки Чопры
      Девичник Приянки Чопры / Instagram

      Индийская модель Приянка Чопра уже скоро сыграет свою свадьбу с известным исполнителем Ником Джонасом. Перед этим новоиспеченная невеста отгуляла девичник со своими звездными подругами, среди которых – звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая также встречается с мужчиной из семейства Джонасов – 29-летним певцом Джо.

      Новые снимки Приянка опубликовала на своей странице в Instagram.

      Читайте также: Беременная невеста Регина Тодоренко отгуляла свой девичник: очаровательные фото

      Чопра начала празднование девичника неделю назад с вечеринки в легендарном бутике Tiffany & Co. После этого актриса с ближайшими подругами отправились в евротур в Амстердам.

      Приянка Чопра в Амстердаме / Instagram


      Девичник Приянки Чопры / Instagram

      Заметим, что давней подруги Приянки, герцогини Сассекской Меган Маркл, не было на девичнике.

      Читайте также: Актриса Приянка Чопра воссоздала образ Меган Маркл: фото

      Для вечеринки Приянка продемонстрировала оригинальное белое платье от Georges Chakra Couture, зато для ее подруг был выбран дресс-код в красных и черных цветах.


      Приянка Чопра / Instagram

      Порадовало поклонников новое фото, которое Приянка опубликовала на своей странице в Instagram в конце празднования. На нем индийская актриса позирует с Софи Тернер с масками для сна, на которых пишет слово "похмелье".

      "Утро после... ", – прокомментировала фотографию Приянка.


      Приянка Чопра и Софи Тернер / Instagram

      Напомним, что Ник Джонас сделал предложение своей любимой Приянке, которая старше его на 10 лет, в июле этого года. Помолвка Приянки и Ника прошла в родном городе актрисы Мумбаи. Пара соединила свои судьбы в одном из храмов по национальным индийским традициям.

      Теги: LifeStyle Кино Звездные свадьбы
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:03 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
      Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      сегодня , 17:44 Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      Євгенія Мазур
      Популізм та піар: про створення слідчої комісії та відставку Луценка
      сегодня , 20:30 Популізм та піар: про створення слідчої комісії та відставку Луценка
      Артем Овдієнко
      Как менялись рейтинги политиков в Украине после выборов: инфографика
      сегодня , 19:02 Как менялись рейтинги политиков в Украине после выборов: инфографика
      Катерина Петренко 66683
      Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині
      сегодня , 17:01 Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині
      Тетяна Мартинюк
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук