Приянка Чопра засветила ценное обручальное кольцо: фото

36-летняя индийская киноактриса и модель Приянка Чопра, которая накануне объявила о помолвке с 25-летним певцом Ником Джонасом, продемонстрировала свадебное кольцо.

Подруга Приянки Чопры, актриса Рэйвин Тандон опубликовала на своей страничке в Instagram совместный снимок, где у Приянки видно ценное кольцо с крупным бриллиантом.

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Звездная пара в июне подтвердила слухи об отношениях. После чего влюбленные начали публиковать совместные фото в соцсетях и появляться вместе на официальных мероприятиях.

Известно, что Ник сделал предложение Приянке в день ее рождения, 18 июля, после двух месяцев отношений.

В сети отмечают, что вероятно Ник Джонас приобрел украшение в знаменитой ювелирной компании "Tiffany & Co", где певца накануне видели.