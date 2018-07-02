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Приятная новость для геймеров: цены на видеокарты упадут на 20%

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Цены на видеокарты упадут на 20%
Цены на видеокарты упадут на 20% / Фото из свободных источников

Цены на видеокарты вернутся к нормальным значениям благодаря падению популярности криптовалют. Снижение интереса майнеров графических чипов приведет к снижению стоимости видеокарт на 20% уже в этом месяце.

Об этом сообщает TechRadar.

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Стоит отметить, что Nvidia переоценила спрос на видеокарты в майнеров, за что компания отложила выход нового поколения видеоускорителей. Также один из тайваньских производителей видеокарт вернул Nvidia 300 тысяч графических процессоров.

Пик стоимости видеокарт в Украине совпал с максимальной стоимостью биткоина. Это случилось зимой 2017-2018 годов. Для GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1070 и для Radeon RX 580 пик стоимости пришелся на январь-февраль 2018 года, а уже в июле их стоимость упала примерно на 25-30%. Если цена упадет еще на 20%, то это станет приятной новостью для геймеров.

Ціни на відеокарти
Цены на видеокарты

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Теги: Техно Цены Гаджеты
Источник: 24 Канал
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