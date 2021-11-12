На Прикарпатье и Харьковщине разоблачили турагентства, которые фальсифицировали COVID-документы

Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области и на Прикарпатье турагентства, которые изготовляли фейковые ПЦР-тесты. Злоумышленники просили за "бонус" к путевке 500 гривен.

Правоохранители продолжают выявлять в Украине схемы подделки COVID-документов. В частности, занимавшихся этим злоумышленников поймали Харьковской и в Ивано-Франковской областях.

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Фальсификация документов о коронавирусе на Харьковщине

В Харьковской области владельцы туристических агентств, предоставлявших услуги по оформлению документов для выезда за границу, организовали схему по подделке COVID-документов.

"Бонусным" предложением к путевке были готовые ПЦР-тесты с "негативным" результатом. За такой популярной услугой к ним обращались даже клиенты из других турагентств.

Фейковые документы использовали для пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину.

Пока известно, что противоправная схема работала с начала 2021 года. Справку дельцы производили в течение суток, а ее стоимость составляла 500 гривен. Каждый месяц выдавали по несколько сотен таких подделок.

В ходе проведенных следственных действий правоохранители обнаружили

подготовленные к выдаче сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов,

документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

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Фейковые ПЦР-тесты на Прикарпатье

Злонамеренной деятельностью касательно документов о коронавирусе занимались и в Ивано-Франковской области. В частности, владелец трех туристических агентств выдавал своим клиентам фейковые справки об отрицательном результате ПЦР-тестирования на COVID-19.

Для получения теста путешественникам не нужно было посещать лаборатории, а лишь дополнительно заплатить примерно 500 гривен.

По информации следствия, злоумышленник производил справки на бланках двух общеукраинских медицинских лабораторий. "Удостоверял" фальшивки сканированными печатями медучреждений и врачей.

Он также создал фейковый сайт, имитирующий страницу известной медицинской лаборатории. После перехода по QR-коду, сканированному с фальшивки, на "сайте" можно было увидеть результаты "своего тестирования" на официальном бланке медицинского учреждения.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили

поддельные справки с отрицательными результатами ПЦР-тестов,

черновые записи,

банковские карточки, по которым происходил расчет и другие доказательства противоправных действий.

По всем выявленным фактам совершения преступлений злоумышленникам объявлены подозрения.