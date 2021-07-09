Злоумышленники организовали преступную схему, которая помогла им завладеть землями в селе Поляница Ивано-Франковской области.

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На Прикарпатье мошенники завладели землями: детали схемы

В состав группы входили 4 жителей Одесской и Закарпатской областей.

Они, подделав документы от имени официальных владельцев, заключили договоры купли-продажи с подставными лицами. В результате незаконно завладели 6 земельными участками общей площадью более 1,5 гектара.

Злоумышленникам сообщили о подозрении

На основании полученных доказательств всем участникам преступной группы сообщили о подозрении по статьям о мошенничестве и подделке документов, печатей, штампов и их использование.

Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Обратите внимание! Ранее стало известно, что правоохранители разоблачили преступные схемы на Прикарпатье, по которым незаконно приватизировали более 120 гектаров земли. Сумма нанесенного ущерба составляет более 100 миллионов гривен.